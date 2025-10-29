Concorso Magistratura: il Ministero della Giustizia ha recentemente indetto il un nuovo concorso volto all’assunzione di 450 Magistrati ordinari. Si ricorda che al concorso potranno accedere tutti i laureati in giurisprudenza, compresi anche i neolaureati, senza l’obbligo quindi di frequenza di tirocinio o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense. Tutti gli interessati avranno tempo per inviarla a domande di ammissione fino al giorno 24 novembre 2025.
Concorso Magistratura, requisiti richiesti
potranno inviare domanda per partecipare al nuovo concorso per magistrati ordinari tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- avere l’esercizio dei diritti civili;
- condotta incensurabile;
- essere fisicamente idonei all’impiego a cui aspira;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- non essere stati dichiarati per quattro volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria pari a 50,00 euro, tramite il servizio PagoPA;
- essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Concorso Magistratura, opportunità per neolaureati
come sposto in precedenza potranno inviare domanda di partecipazione anche di tutti i neolaureati in giurisprudenza. Nello specifico, resta la legittimazione alla partecipazione al concorso dei:
- laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.
Concorso Magistratura, come presentare domanda
tutte le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 24 novembre 2025. Tutti i candidati quindi dovranno compilare l’apposito form presente sulla pagina ufficiale del Ministero della Giustizia. In questo caso per poter accedere al sito bisogna bisognerà identificarsi tramite Spid, oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).