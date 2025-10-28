La trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle farmacie private, scaduto il 31 agosto 2024, non ha portato alcun esito positivo. La causa principale: l’indisponibilità da parte dell’Associazione datoriale a riconoscere incrementi retributivi adeguati e soluzioni normative che rispondessero all’andamento del costo della vita e alle esigenze professionali dei lavoratori, che operano in un contesto particolarmente sfidante.

Le ragioni dello sciopero

Nonostante i ripetuti tentativi di arrivare a una soluzione condivisa, le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle farmacie private sono rimaste bloccate. D’altronde, il 10 ottobre 2025, a seguito dell’inconcludenza dei negoziati, è stata inviata una comunicazione ufficiale a Federfarma, segnalando la rottura delle trattative e chiedendo l’attivazione di una procedura di conciliazioni. Purtroppo, anche durante l’incontro previsto per cercare di superare il conflitto, non si è arrivati a nessuna intesa concreta.

Lo sciopero programmato

Le organizzazioni sindacali hanno quindi proclamato uno sciopero nazionale per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle farmacie private, che si terrà il 6 novembre 2025, con astensione dalle attività lavorative dalle 00:01 alle 24:00 dello stesso giorno. Durante tale lasso di tempo, i dipendenti delle farmacie private si asterranno dalle prestazioni lavorative, inclusi tutti i servizi correlati.