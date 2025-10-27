Concorso MIT: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti farà uscire un nuovo bando a breve, per l’assunzione di 232 risorse nell’area degli assistenti. L’ uscita è prevista a breve e le assunzioni saranno a tempo indeterminato. Il bando rientra nell’ambito del pianto straordinario di reclutamento nella PA previsto dal DPCM 7 agosto 2025 (Pdf 1Mb), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, che autorizza 9300 assunzioni nella Pubblica Amministrazione, anche mediante nuovi concorsi pubblici. Ecco tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la propria candidatura.

Concorso MIT: i requisiti richiesti

Il requisito principale per poter prendere parte al concorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il possedimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, bisognerà attendere il bando poiché potranno essere richiesti specifici indirizzi, a seconda del profilo da assumere.

Oltre al titolo di studio, bisognerà soddisfare anche i requisiti generali previsti dalla norma vigente, come la cittadinanza italiana o di un paese UE, la maggiore età (18 anni), il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica, il possesso del titolo di studio richiesto e l’assenza di condanne penali o cause di licenziamento che ostacolino l’accesso all’impiego pubblico

Ovviamente, si potrà accedere anche con la laurea.

Concorso MIT: quali saranno le prove d’esame

Per velocizzare le selezioni, in base alla nuova riforma dei concorsi pubblici, i candidati dovranno, presumibilmente, svolgere un’ unica prova scritta, come da modalità semplificata. Per sapere nel dettaglio questa e altre informazioni, come le materie da studiare, bisognerà, naturalmente, attendere l’uscita ufficiale del bando di concorso.

Nelle prove sarà prevista sicuramente a valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, ormai obbligatorie in tutti i concorsi delle Funzioni Centrali e non solo, in base a quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici.

Dove vedere il bando e come candidarsi

Il nuovo bando verrà pubblicato sul portale web del MIT, in questa pagina, e sulla piattaforma inPA. Attraverso quest’ultima, si potrà inoltrare la propria candidatura, accedendo tramite SPID o CIE.