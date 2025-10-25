Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha recentemente aperto il bando per le borse di studio 2026/27 destinate agli studenti italiani interessati a frequentare il Collegio d’Europa. Si tratta di una delle istituzioni accademiche più prestigiose in ambito europeo.

Il Collegio d’Europa di cosa si tratta

Il Collegio d’Europa, è stato fondato nel 1949 da diverse personalità di spicco come Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak e Salvador de Madariaga. Creato con l’intento di formare giovani europei in un contesto internazionale. L’istituto, rinomato per il suo approccio interdisciplinare e la forte vocazione europea, propone programmi post-laurea da 66 crediti ECTS. Questi corsi sono pensati per chi vuole approfondire le sue competenze nelle aree politiche, economiche, giuridiche e diplomatiche legate all’Unione Europea.

Tra i principali percorsi disponibili:

Master of Science in Studi Economici Europei (Bruges),

LL.M. in Diritto Europeo (Bruges),

Master in Relazioni Internazionali e Diplomazia dell’UE (Bruges),

Master in Studi Politici e di Governance Europei (Bruges),

Master in Studi Interdisciplinari Europei (Natolin),

Master in Affari Transatlantici (MATA) a Bruges o Natolin,

Master in Trasformazione e Integrazione Europea (Tirana).

Quando e come inviare richiesta

Il bando è volto a sostenere laureati e laureandi che vogliono continuare il loro percorso di studi sui diversi temi europei campus di Bruges (Belgio), Natolin – Varsavia (Polonia) e Tirana (Albania).

Si ricorda che le candidature sono aperte dal 15 ottobre 2025 alle ore 00:01 e chiuderanno il 14 gennaio 2026 alle 23:59. Inoltre, per presentare domanda è necessario accedere al sito ufficiale del Collegio d’Europa.

Gli importi destinati per la nuova borsa di studio

Studiare al Collegio d’Europa richiede un impegno economico significativo, ma circa il 70% degli studenti beneficia di un supporto finanziario proveniente da governi, enti pubblici o istituzioni private. Le borse di studio MAECI vengono assegnate in base alla posizione in graduatoria e coprono una parte rilevante delle spese totali.

Per l’anno accademico 2025/26, la borsa MAECI era di 14.300 euro, rispetto a un costo complessivo di 29.000 euro per i campus di Bruges e Natolin, e di 27.000 euro per quello di Tirana. I risultati finali verranno comunicati ai candidati selezionati dopo i colloqui.