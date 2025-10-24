Anas ha programmato una chiusura temporanea sull’autostrada Catania-Siracusa per consentire alcune verifiche agli impianti tecnologici all’interno delle due canne della galleria San Demetrio, tra i chilometri 4,760 e 7,700.
L’intervento si svolgerà dalle ore 21 di lunedì 27 ottobre alle ore 6 del giorno successivo, durante il quale sarà interdetto completamente il transito dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia, sia verso Catania che verso Siracusa.
Deviazioni previste
La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini.
- Per gli automobilisti diretti a Catania, è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini, con prosecuzione sulla statale 114 dir, quindi lungo la statale 114 fino alla tangenziale di Catania, in direzione Messina.
- Per chi viaggia in direzione Siracusa, l’uscita obbligatoria sarà invece in corrispondenza dello svincolo di Passo Martino, da cui sarà possibile proseguire verso la destinazione seguendo le indicazioni stradali lungo il percorso alternativo garantito tramite la statale 114 Orientale Sicula.
Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in loco e a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni notturne