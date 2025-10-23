Bonus libri 2025: C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per richiedere il Bonus libri 2025, conosciuto anche come Carta della Cultura. Il beneficio, promosso dal Ministero della Cultura (MiC), nasce per sostenere la lettura e contrastare la povertà educativa, offrendo un aiuto concreto alle famiglie con redditi medio-bassi.

Le richieste, aperte lo scorso 1° ottobre, possono essere inviate tramite App IO, utilizzando le credenziali SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Il bonus può arrivare fino a 500 euro complessivi, in base all’ISEE e agli anni per i quali si ha diritto al contributo.

Come funziona la Carta della Cultura

La Carta della Cultura è un incentivo cumulabile fino a 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024, per un massimo di 500 euro. È pensata per favorire l’acquisto di libri e prodotti editoriali, sia cartacei che digitali, purché provvisti di codice ISBN.

Il contributo viene concesso una volta per nucleo familiare e l’importo dipende dal reddito certificato tramite ISEE, che non deve superare i 15.000 euro. Le famiglie che hanno mantenuto questo requisito per tutto il periodo coperto dal programma possono ricevere l’importo massimo.

Come presentare la domanda

La domanda per ottenere il Bonus libri 2025 si presenta esclusivamente online tramite l’App IO.

I criteri di assegnazione sono due:

ISEE più basso in graduatoria;

Ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Una volta approvata, la Carta della Cultura verrà visualizzata nella sezione Portafoglio dell’app. Il contributo dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rilascio.

Cosa si può acquistare con il Bonus libri 2025

Il bonus può essere utilizzato per acquistare:

Libri cartacei e digitali (con codice ISBN);

(con codice ISBN); Presso librerie e negozi convenzionati, consultabili su una piattaforma dedicata disponibile sui portali del Ministero della Cultura e del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura).

Il MiC ha pubblicato tutte le istruzioni pratiche per la compilazione delle domande e la gestione del bonus sui propri canali ufficiali e sul sito ioapp.it.