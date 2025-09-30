Carta della Cultura: da giorno 1 ottobre e fino al 31 ottobre 2025 sarà possibile fare richiesta per ottenere la Carta della Cultura, un’iniziativa del Ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. L’obiettivo è aiutare le famiglie con reddito basso ad acquistare libri, contribuendo così a combattere la povertà educativa e culturale.

Di seguito tutte le informazioni a riguardo!

Carta della Cultura, di cosa si tratta

Dal 1 ottobre 2025 sarà possibile fare domanda per ottenere la Carta della Cultura, un aiuto economico pensato per le famiglie con un reddito basso, con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di libri e tutto ciò che riguarda il mondo cultura. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: combattere la povertà educativa. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, con il supporto tecnico di PagoPA, Consap e Sogei. Anche per quest’anno la carta sarà in formato digitale e avrà un valore di 100 euro per ogni anno, a partire dal 2020 fino al 2024. Questo significa che, se non è mai stata richiesta prima, una famiglia può ricevere fino a 500 euro complessivi.

Si ricorda che il contributo è destinato a famiglie italiane e straniere residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15.000 euro. La domanda si presenta esclusivamente online, tramite l’App IO, utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). A tal proposito, ogni nucleo familiare può richiedere una sola carta per ciascun anno e ha tempo fino al 31 ottobre per inviare la richiesta.

Carta della Cultura, cosa poter comprare

Attraverso i fondi messi a disposizione dalla cartella cultura sarà possibile usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

biglietti per spettacoli;

libri;

abbonamenti a giornali e periodici;

musica registrata;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

titoli di accesso a musei ed eventi culturali;

corsi di musica;

teatro, danza e lingua straniera;

strumenti musicali.

Non sarà invece possibile acquistare videogiochi, video corsi con contenuto diverso da quelli specificati. Saranno inoltre esclusi abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Carta della Cultura e Carta del Merito

oltre la carta della cultura si potrà far richiesta per la carta del merito un buono di 500 euro dedicato a tutti gli studenti che si sono diplomati con almeno 100/100 e non abbiano compiuto 19 anni di età. Le due carte importi delle tue carte saranno cumulabili così da ottenere un valore complessivo di 1.000 euro da spendere per libri musei teatri e iniziative culturali.