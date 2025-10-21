L’Inps ha recentemente pubblicato un nuovo bando di concorso destinato ai figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e alla Gestione Magistrale.

Il bando pubblicato prevedere l’asseganzioni di diversi contributi per la frequenza di master universitari di primo e secondo livello, nonché di corsi universitari di perfezionamento (CUP), attivati presso le diverse università italiane. Si tratta di un’iniziativa che offre un’opportunità importante per supportare la formazione di tutti gli studenti italiani. Un vero e proprio supporto economico a chi intende investire nelle proprie formazioni attraverso percorsi di specializzazione post laurea.

I requisiti richiesti

Per poter partecipare al bando, è necessario soddisfare una serie di requisiti. In primo luogo, bisogna essere in possesso di una laurea triennale per i master di primo livello o di una laurea magistrale per i master di secondo livello. Per i corsi di perfezionamento (CUP), è richiesta una laurea triennale o magistrale. Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno trovarsi in condizioni di inoccupazione o disoccupazione sia nel momento dell’invio della domanda che fino all’avvio dei corsi.

Le richieste dovranno essere inoltrate attraverso il portale dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 22 ottobre 2025.

Le fasce ISEE richieste

Un altro requisito fondamentale è essere fiscalmente a carico del genitore iscritto al fondo, con un reddito personale annuo che non superi i seguenti limiti: 2.840,51 euro (compresi oneri deducibili) o 4.000 euro se si ha meno di 24 anni. È inoltre necessario non aver superato i 28 anni al momento della domanda. Si ricorda che non potranno partecipare coloro che hanno già beneficiato di borse INPS o altri contributi statali per master o corsi di perfezionamento (CUP) nel periodo tra il 2020/2021 e il 2024/2025. Inoltre, non sono ammessi i beneficiari attuali o passati di contributi simili da parte di enti pubblici o privati, né coloro che hanno ricevuto il contributo INPS per i Collegi di merito.