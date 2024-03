UNICT- Al via primo Master’s Degree EUNICE: unirà tecnologia e sostenibilità

"Information Technology for Smart and Sustainable Mobility": via al primo Master's degree dell'alleanza di università europee EUNICE.

Al via il primo Master’s degree frutto dell’alleanza Eunice: un corso magistrale in “Information Technology for Smart and Sustainable Mobility”.

Eunice, ovvero la European University for Customised Education, è il risultato del partenariato tra università pubbliche europee provenienti, ad oggi, da 10 paesi in UE (Italia, Belgio, Finlandia, Germania, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Svezia e Polonia). L’alleanza anela a favorire la collaborazione nella ricerca universitaria tra i diversi paesi comunitari, cercando di sopperire alle diseguaglianze economiche presenti tra di essi: l’obiettivo finale è quello di gettare le basi per un sistema universitario europeo capace di fornire un’istruzione innovativa e mirata.

Il corso

Il corso magistrale in “Information Technology for Smart and Sustainable Mobility” è il primo tentativo di formazione congiunta tra le università aderenti. In particolare, i corsi, erogati sia per via telematica sia di presenza, saranno a carico di 4 università:

Université Polytechnique Hauts-de-France (Francia);

University of Cantabria (Spagna);

Poznan University of Technology (Polonia);

University of Vaasa (Finlandia).

Il Master’s degree si colloca in un contesto di Computer Science Program e, in particolare, l’oggetto del corso sarà l’acquisizione di conoscenze ed esperienza pratica riguardo la mobilità urbana ed extraurbana del futuro. Gli studenti apprenderanno come progettare e sviluppare nuovi software e algoritmi atti alla gestione intelligente dei trasporti per lo sviluppo delle città del futuro.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Le lezioni in presenza si terranno in Francia, all’Université Polytechnique Hauts-de-France, mentre, per adesso, le altre università partecipanti si limiteranno all’organizzazione di corsi per via telematica.

Requisiti

Per accedervi è necessaria:

la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 ;

almeno di ; una laurea triennale in Computer Science o altri ambiti capaci di fornire conoscenze specifiche riguardo la programmazione in C e in Java.

Bisognerà collegarsi al portale studenti “Mon Master” dell’Università francese e seguire le procedure di iscrizione online entro il 24 marzo.