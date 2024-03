UNICT – Annunciate le date ufficiali del Palio d’Ateneo: quando sarà

Annunciate le date ufficiali del Palio d'Ateneo 2024: ecco quali saranno i giorni interessati e le ultime novità in merito.

I tempi si stringono e molti studenti sono in attesa di notizie riguardo uno degli eventi tra i più importanti dell’anno accademico. Si tratta del Palio d’Ateneo, manifestazione sportiva e sociale ma soprattutto momento di aggregazione al quale gli studenti non possono mancare.

L’evento, che si tiene annualmente, vede “scontrarsi” i dipartimenti dell’Università di Catania in diverse discipline sportive e non solo. Infatti, ogni dipartimento propone degli atleti e delle squadre composte da studenti per poter concorrere nelle varie discipline. Tra queste sono previsti i classici sport a squadre ma anche categorie più goliardiche come i tornei di carte siciliane o discipline come gli scacchi.

Di recente, sono state annunciate le date ufficiali del Palio d’Ateneo per l’anno 2024: quest’anno, la diciannovesima edizione si terrà l’8, il 9 e il 10 maggio. La notizia è stata comunicata anche sulle pagine ufficiali social del CUS Catania, una delle sedi principali di svolgimento del Palio d’Ateneo, anticipato rispetto alle solite date di metà maggio. Gli eventi previsti sono il corteo dei dipartimenti il primo giorno e le prime sfide al lido “Le Capannine”. Infine, l’ultimo giorno, gli eventi saranno ospitati proprio nelle strutture del CUS Catania.

Come annunciato da Daniela Filippone, saranno previste anche delle navette che permetteranno agli studenti di raggiungere Le Capannine in occasione del Palio. Inoltre, è stato annunciato che quest’anno tutti i dipartimenti avranno le proprie mascotte, realizzate dai ragazzi.