La trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la Scuola, l’Istruzione e la Ricerca 2022-2025 è ancora in corso. Se si raggiugerà un accordo saranno ridefiniti gli stipendi di tutto il personale ATA.

Proprio durante l’ultimo incontro con i sindacati, che si è tenuto il 9 ottobre scorso presso l’ARAN, sono state presentate le tabelle con gli incrementi salariali che verranno introdotti nel nuovo contratto collettivo. Il confronto proseguirà venerdì 31 ottobre 2025, con un nuovo incontro all’ARAN.

Di seguito tutte le proposte per le nuove retribuzioni del personale ATA.

Gli aumenti proposti

Durante l’ultimo incontro tenutosi presso l’ARAN, alle organizzazioni sindacali sono state presentate, insieme alla bozza del nuovo Contratto Scuola, le tabelle contenenti gli aumenti salariali previsti per il personale ATA. Gli aumenti vanno da circa 82 euro mensili per i collaboratori scolastici con minore anzianità, fino a circa 186 euro per i Funzionari e il personale con Elevata Qualificazione con maggiore anzianità. A questi incrementi si aggiungono anche aumenti delle indennità fisse e un emolumento una tantum.

Le nuove retribuzioni

Di seguito le proposte di stipendi per il personale ATA presentate dall’ARAN alle OO.SS. insieme alla bozza del nuovo Contratto Scuola: