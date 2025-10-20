Dalle modalità alle tempistiche per l’iscrizione agli appelli, alla descrizione delle fasi dell’esame, il MUR pubblica tutte le linee guida per gli esami del semestre filtro per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Si definiscono, quindi, in modo uniforme, le linee guida per tutti gli atenei coinvolti e gli aspetti relativi agli esami.

Regole uguali per tutti gli atenei italiani

Da settembre scorso, con l’inizio del nuovo anno accademico, ha preso il via una nuova riforma accademica, fortemente voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La riforma riguardante l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Veterinaria, ad oggi, rappresenta una delle principali novità introdotte nel mondo accademico: il semestre filtro!

Le nuove regole sono state pensate per rendere il percorso universitario più semplice e trasparente, con modalità uguali per tutti. In base alle Linee guida stabilite, potranno sostenere gli esami solo le studentesse e gli studenti che avranno rispettato gli obblighi di frequenza stabiliti dai rispettivi Atenei per i tre insegnamenti previsti. Inoltre, le modalità d’esame, le procedure e le regole a cui gli studenti dovranno attenersi durante i due appelli saranno spiegate prima dell’inizio delle prove. A occuparsi di questo aspetto sarà il responsabile d’aula, che avrà il compito di illustrare dettagliatamente tutte le indicazioni necessarie per affrontare al meglio gli esami.

Disponibili due appelli e le modalità

Come anticipato negli scorsi mesi, saranno disponibili due appelli a livello nazionale: il 20 novembre 2025, il primo appello, mentre il secondo appello è fissato il 10 dicembre 2025. A tal proposito, le iscrizioni saranno aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e dal 21 novembre al 6 dicembre, rispettivamente per il primo e il secondo appello. Mentre, i risultati degli esami saranno pubblicati entro il 3 dicembre 2025 per il primo appello e entro il 23 dicembre 2025 per il secondo.

Secondo le linee guida del MUR ad ogni appello, tutti gli studenti potranno decidere liberamente quanti esami sostenere, uno, due o tutti e tre, in base alla propria preparazione e disponibilità. Indipendentemente dal numero di prove scelte, tutti i candidati dovranno presentarsi entro l’orario stabilito dall’Ateneo e rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se si è scelto di sostenere un solo esame.

Le info sui tre esami da sostenere e i punteggi

Le tre prove da sostenere riguarderanno le materie obbligatorie del semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascun esame sarà composto da 31 domande a risposta multipla o a completamento, per una durata di 45 minuti e un ordine prestabilito delle prove (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). Per superare ogni prova il voto minimo dovrà essere 18/30.

Il punteggio inoltre attribuito secondo criteri standard:

1 punto per ogni risposta corretta,

0 per ogni risposta omessa,

-0,1 per ogni risposta errata,

Sarà inoltre prevista anche la lode per un totale di +1 punto.

Ogni studente ha la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta nel primo appello e di migliorare il proprio punteggio nel secondo appello, per uno o più esami. La rinuncia deve essere fatta entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito dell’esame. Il voto della seconda prova, se positivo, sarà quello valido ai fini della carriera universitaria e della graduatoria nazionale.