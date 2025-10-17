Concorso docenti PNRR 3: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria, sia su posto comune che su sostegno. Si tratta del nuovo concorso docenti PNRR 3, parte del piano straordinario di reclutamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 ottobre 2025, mentre le date delle prove scritte saranno comunicate successivamente. Nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) si stanno organizzando per gestire le richieste speciali dei candidati.

Assistenza e strumenti compensativi per i candidati con disabilità e DSA

I bandi del concorso docenti PNRR 3 prevedono misure specifiche di supporto per garantire la piena partecipazione di tutti i candidati.

Sono previste:

Assistenza durante la prova per i candidati con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/1992.

durante la prova per i candidati con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/1992. Sostituzione della prova scritta con un colloquio orale o uso di strumenti compensativi (come software di lettura e scrittura) per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

o uso di strumenti compensativi (come software di lettura e scrittura) per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, al fine di assicurare pari opportunità.

Concorso docenti PNRR 3: Spazi per l’allattamento e differimento per gravidanza

Ulteriori tutele riguardano le candidate madri, che potranno richiedere appositi spazi per l’allattamento o il differimento della prova nel caso in cui risultino impossibilitate a partecipare per motivi legati a gravidanza o maternità.

Domanda online e invio documentazione agli USR

Il primo passaggio consiste nella compilazione della domanda online sulla piattaforma “Concorsi e procedure selettive” entro il 29 ottobre 2025, indicando le esigenze specifiche e allegando la documentazione richiesta.

Il secondo passaggio prevede l’invio dei documenti all’USR di riferimento, seguendo le modalità indicate da ciascun ufficio regionale. L’USR Puglia, ad esempio, ha fissato come termine il 3 novembre 2025 per la trasmissione dei documenti.

Concorso docenti PNRR 3: Svolgimento della prova scritta

La prova scritta del concorso docenti PNRR 3 si terrà in giornate diverse per infanzia/primaria e secondaria. Ogni candidato dovrà conseguire almeno 70/100 per superare la prova e accedere alla fase successiva. Le sedi e le date ufficiali saranno comunicate almeno 15 giorni prima della convocazione.