Test Medicina 2022, buone possibilità per i candidati: “1 su 4 passerà”

Test Medicina 2022: giungono notizie confortanti per i candidati. La probabilità di accaparrarsi uno dei posti messi a disposizione non è poi così bassa.

Test Medicina 2022: potrebbe trattarsi di un’occasione davvero imperdibile. Perché? Secondo le prime stime, le possibilità di accedere ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentarie saranno maggiori che in passato.

Test Medicina 2022: posti in aumento

Aumenta il numero di candidati, ma non solo. Insieme agli iscritti (1.500 in più rispetto allo scorso anno), si conterebbero, in proporzione, anche più posti messi a disposizione per l’Anno Accademico 2022/23.

A fornire interessanti numeri a riguardo è il portale Skuola.net, sulla scorta dei dati forniti direttamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca: si indica, in particolare, che 65.378 aspiranti camici bianchi si contenderanno 16.070 posti, così suddivisi:

14.740 per Medicina;

1.330 per Odontoiatria.

Nel 2021, invece, si contarono 63.972 iscritti (-2,15% rispetto al dato attuale) ma 15.273 posti in totale (14.020 per Medicina, 1.253 per Odontoiatria). Lo scarto tra i posti del 2021 e quelli attuali è pari a 5,2 punti percentuali: si contano più matricole e, con queste, molto probabilmente maggiori possibilità di successo.

Secondo le stime, a passare e a procedere con l’immatricolazione sarà 1 soggetto su 4: una proporzione soltanto leggermente più rosea rispetto a quella dello scorso anno, ma nettamente distante da quella del 2019. Tre anni fa, di fatto, solo 1 su 6 riusciva a centrare l’obiettivo.

Due fattori determinanti

Dovrebbero contribuire ad un buon esito altri due fattori, due considerazioni. In prima battuta il fatto che i posti indicati siano provvisori in quanto individuati mesi fa sulla base del fabbisogno occupazionale previsto e da confermare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Non si esclude, di conseguenza, che il totale possa ulteriormente crescere.

Anche in merito ai partecipanti alla prova, non si può ancora parlare di numeri certi. Il dato indicato fa, di fatto, riferimento ai soli iscritti ma qualcuno potrebbe sempre rinunciare e non presentarsi il prossimo 6 settembre. E un candidato in meno potrebbe corrispondere a una chance in più.

Buone possibilità anche per gli aspiranti veterinari

Scenario favorevole anche per chi ambisce a frequentare il corso di laurea in Medicina Veterinaria. I posti disponibili (provvisori) sono in questo caso 1.040, molti di più rispetto agli 877 del 2021 (+18,5%). Gli iscritti, poi, sono 9.524, mentre nel 2021 furono 11.826.

Ciò significa che quest’anno dovrebbe passare circa 1 persona su 9. Un anno fa solo 1 su 13.