Test Medicina 2022 a Catania: il numero di iscritti e i posti disponibili

Test Medicina 2022 a Catania il prossimo 6 settembre. A pochi giorni dalla prova, risulta utile indicare alcuni numeri: quelli relativi ai posti a disposizione e quelli dei candidati.

In questi giorni non si può che parlare del Test di ammissione ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. La prova, temuta dai più, si terrà martedì prossimo, giorno 6 settembre. I candidati, dunque, approfittano di questi ultimi giorni per prepararsi al meglio. Sì, ma quanti sono quelli che sosterranno la prova nel capoluogo etneo? L’ateneo catanese ha reso noto il numero di domande presentate, ancor prima i posti messi a disposizione. Di seguito i dati in questione, importanti per chi ambisce ad indossare un camice bianco.

Test Medicina 2022 a Catania: i posti disponibili e i candidati

Le domande d’iscrizione alla prova presentate quest’anno non sono poche: al contrario ammontano a 2875. Si tratta di un numero più alto rispetto a quello relativo al test dello scorso anno. Nel 2021, di fatto, le domande avevano raggiunto quota 2696.

I posti messi a disposizione, si sa, saranno molti meno. Come nel 2021, questi ammontano a 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria (+ 2 extra UE).