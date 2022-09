UNICT – Test Medicina 2022: la distribuzione dei candidati nelle aule

Manca davvero poco al giorno della prova d'ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi. L'Università degli Studi di Catania ha pubblicato data, sedi e la relativa ripartizione dei candidati nelle aule: tutte le informazioni in merito.

Test Medicina 2022: le sedi

Si ricorda, in primo luogo, che la prova verrà svolta presso le seguenti strutture:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89);

(Via Santa Sofia, 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64);

(Via Santa Sofia, 64); Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21);

(Via Gravina, 21); Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45).

La distribuzione dei candidati

I candidati verranno distribuiti nelle diverse aule sulla scorta della propria data di nascita, come indicato nel seguente documento:

Test Medicina 2022: le principali informazioni

La prova si svolgerà martedì 6 settembre 2022 alle ore 13:00 e durerà 100 minuti. La convocazione è prevista per le ore 8:oo e i candidati, per agevolare le operazioni di riconoscimento ed evitare eventuali assembramenti, dovranno presentarsi puntuali presso le sedi di riferimento e senza accompagnatori.

Dovranno, inoltre, entrare nelle aule sprovvisti dei seguenti oggetti (pena l’annullamento della prova):

penne;

borse;

zaini;

libri;

appunti;

carta;

telefoni cellulari;

orologi cellulari;

apparecchiature elettroniche;

calcolatrici palmari;

altri strumenti similari.

Nel giorno della convocazione, ai candidati è, infine, richiesto:

di indossare la mascherina FFP2;

di esibire l’autocertificazione compilata, firmata e corredata da copia del documento d’identità.