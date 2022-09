Corso UNICT in “Governance e Management per Transizione Ecologica”: via a domande

Aperti i termini per l'iscrizione al corso di perfezionamento in "Governance sociale e Management per la Transizione Ecologica": dettagli e scadenza.

Sul sito dell’Università degli Studi di Catania si riferisce dell’apertura dei termini utili per la presentazione delle istanze di partecipazione al corso di perfezionamento universitario in “Governance sociale e Management per la Transizione Ecologica”, in riferimento all’anno accademico 2022/23.

Incluso nell’offerta formativa proposta dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’ateneo catanese, il corso di perfezionamento è rivolto a un massimo di 35 laureati in discipline economiche, giuridiche o socio-politiche, scienze biologiche o ambientali, scienze storico religiose o teologiche di carattere demo-etno-antropologico.

La durata del percorso formativo è di 6 mesi, per un totale di 750 ore, e dà diritto al riconoscimento di 30 CFU.

Nello specifico, tale formazione si propone come obiettivo l’acquisizione di conoscenze pratico-teoriche relative ai principi della “green economy” e alla gestione dei processi di transizione e consentirà di fondere insieme le conoscenze di carattere storico, sociologico ed ecologico, per innescare i processi di cambiamento, da gestire attraverso adeguate competenze di ambito economico, legislativo, sociologico, gestionale e finanziario.

L’Ateneo ricorda, inoltre, che le candidature devono essere presentate online attraverso il Portale Studenti Smart Edu entro e non oltre giovedì 29 settembre 2022.