Ammissioni UNICT 2022, numero programmato locale: cosa fare dopo i TOLC

UNICT: quest'anno l'accesso a corsi a numero programmato locale passa per lo svolgimento di test TOLC. Ma cosa fare dopo? Le procedure da seguire.

Tempo di procedure di immatricolazione per chi ambisce a studiare all’Università di Catania. Chiunque ambisca a frequentare un corso di laurea a numero programmato locale, ha dovuto affrontare delle prove d’ingresso “TOLC”, necessarie per l’accertamento delle conoscenze iniziali. Come procedere, ora, per immatricolarsi?

Accesso numero programmato locale: le procedure

Coloro che hanno già sostenuto i test TOLC e puntano ora all’immatricolazione, dovranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di merito, specificando l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea.

Come? Nel dettaglio, è necessario:

collegarsi al Portale Studenti Smart Edu;

accedere tramite Spid oppure registrarsi, inserendo i dati anagrafici (indirizzo e-mail e codice fiscale);

compilare la domanda entro giovedì 8 settembre 2022.



In seguito alla pubblicazione delle graduatorie dei corsi di studi, le future matricole di Unict collocate utilmente dovranno: