UNICT – TFA Sostegno 2021/22: online i calendari delle prove orali

Le prove si svolgeranno in modalità telematica: tutti i dettagli.

Il bando in questione è già scaduto. Sono state ora pubblicate sul sito dell’Università Degli Studi di Catania, più nello specifico nella pagina del bando di ammissione per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (a.a. 2021/22), le date svolgimento delle prove orali per i relativi ordini scolastici.Di seguito gli avvisi:

Si precisa che le prove si svolgeranno telematicamente, mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.