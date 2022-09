Test Medicina 2022 a Catania: come raggiungere le sedi della prova

Test di Medicina 2022 in arrivo anche per i candidati catanesi. Ma questi come dovranno raggiungere le sedi della prova? Ecco alcuni consigli utili.

Il Test di Medicina si avvicina e i candidati si preparano per svolgere al meglio la prova. Appuntamento a giorno 6 settembre. Le sedi sono già state svelate ma come raggiungerle? Di seguito alcuni consigli che possono rivelarsi davvero utili.

Le sedi della prova

In primo luogo occorrerà ricordare le sedi in cui si svolgerà la prova, recentemente comunicate:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89);

Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64);

Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21);

Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45).

Come raggiungere le sedi?

Per chi non ha la possibilità di spostarsi in auto oppure è fuori sede risulta fondamentale conoscere i modi migliori per raggiungere le sedi di svolgimento della prova.

Nello specifico, per raggiungere la maggior parte delle, sedi i candidati potranno, in prima battuta, usufruire della Metropolitana di Catania. Il consiglio è quello di scendere alla fermata Milo. Da qui è possibile raggiungere la fermata del BRT1 in via Milo o in Viale Fleming ed usufruire di tale linea per raggiungere, per esempio, Via Santa Sofia. La prima fermata citata dista circa 6 minuti a piedi.

Sarà utile, in tal senso, indicare l’intero percorso della linea BRT1:

Parcheggio Scambiatore Due Obelischi; Via F. Lojacono; Via S. Allende; Largo Barriera; Via Due Obelischi; Via Passo Gravina; Via P. Bentivoglio; Via Etnea; Piazza Cavour; Via Etnea; Piazza Stesicoro (Manovra Di Volta A Sinistra); Via Etnea; Viale Regina Margherita; Piazza Roma; Via Sant’Euplio; Via Muscatello; Piazza Lanza; Via Ala; Via Milo; Viale Fleming; Viale A. Doria; Via Santa Sofia; Via Carrubella; Via Passo Gravina; Via Due Obelischi; Largo Barriera; Via S. Allende; Via F. Lojacono; Parcheggio Scambiatore Due Obelischi.