Test Medicina 2022: posti disponibili e data dei risultati

Test Medicina 2022, posti disponibili: quanti sono? Ancora poche ore alla prova di ammissione per le facoltà di Medicina e Chirurgia che quest'anno vedrà ancora più candidati coinvolti.

Test Medicina 2022, posti disponibili: quanti saranno? Manca ormai poco ad una delle prove più attese da molti giovani italiani: infatti, il test si terrà domani 6 settembre a partire dalle ore 13. Secondo i numeri rilasciati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sono aumentati i candidati e le possibilità di entrare in facoltà e accedere ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Test Medicina 2022: posti disponibili

È finalmente arrivato il momento di affrontare il test d’ammissione per tutti i 65mila aspiranti medici italiani (di cui 2875 solo nella città di Catania) che hanno inoltrato la richiesta di iscrizione qualche mese fa. Domani, 6 settembre, a partire dalle ore 13, si svolgeranno le prove scritte per poter essere ammessi alle facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il tempo per completare il test a disposizione, per ogni candidato, sarà di 100 minuti. Si cercherà di risolvere 60 quesiti, ognuno con cinque opzioni di risposta di cui solo una sarà corretta. Le materie d’esame scelte saranno cultura generale, lettura, logica, chimica, biologia, matematica e fisica. I posti disponibili per quest’anno accademico sono circa 14.740, 720 in più rispetto al precedente 2021.

Quando escono i risultati

Test Medicina 2022: a partire da giorno 14 settembre sarà possibile, per tutti coloro che hanno affrontato il test, consultare i punteggi anche in versione anonima, sul sito www.universitaly.it. Le prove singole, invece, saranno visionabili a partire dal 23 settembre. Per quanto riguarda la graduatoria unica nazionale nominativa, bisognerà attendere il 29 settembre per poterla visionare. All’interno della graduatoria ci saranno tre diverse posizioni: posti assegnati, posti prenotati e posti in attesa.

Assegnati, prenotati e in attesa

La dicitura degli assegnati fa riferimento a chi riuscirà a ottenere al primo colpo un posto nell’ateneo che ha indicato come prima scelta al momento dell’iscrizione al test. I prenotati, invece, si rifarà ai candidati che riusciranno ad entrare in una delle facoltà indicate tra le preferenze. Gli studenti in attesa, infine, saranno quelli che, pur non avendo ottenuto nessun posto disponibile nelle università prescelte, avranno raggiunto un punteggio che potrebbe permettere loro di essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria.

Coloro che verranno accettati o risulteranno prenotati, avranno tempo quattro giorni per immatricolarsi, altrimenti perderanno il proprio posto in graduatoria. Il primo scorrimento è previsto per il prossimo 7 ottobre 2022.