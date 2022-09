UNICT – Ammissioni 2022, graduatorie di merito: cosa sono e come funzionano

Ultimi giorni disponibili per l'inserimento nelle graduatorie di merito dopo aver sostenuto il "TOLC", test di ingresso a numero programmato locale per UNICT.

UNICT: dopo aver sostenuto il test d’ingresso “TOLC” è il momento dell’immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso programmato locale. Tutte le informazioni utili che dovreste sapere.

Procedura di immatricolazione

Il candidato che ha già affrontato il test “TOLC” e che si vuole iscrivere ad un corso di laurea dovrà compilare la domanda per essere inserito nelle graduatorie di merito. Si potranno scegliere diversi corsi di laurea della stessa area, in ordine di preferenza di ammissione. Per presentare la domanda di inserimento c’è tempo ancora fino all’8 settembre. Mentre la domanda di immatricolazione potrà essere presentata soltanto dopo la pubblicazione delle graduatorie di ciascun corso di studi.

I passaggi, nel dettaglio, saranno:

collegarsi al Portale Studenti Smart Edu;

accedere tramite Spid oppure registrarsi, inserendo i dati anagrafici (indirizzo e-mail e codice fiscale);

compilare la domanda entro giovedì 8 settembre 2022.

Subito dopo la pubblicazione delle graduatorie dei corsi di studi, le future matricole di UNICT dovranno: