Eventi Catania: un weekend tra cultura, spettacolo e gusto; Dal teatro impegnato alla musica dal vivo, dai libri ai musei, passando per le eccellenze gastronomiche del territorio: il calendario degli eventi a Catania per il weekend del 17-20 ottobre 2025 è ricchissimo e adatto a tutti i gusti. Se sei in città o nei dintorni, ecco gli appuntamenti imperdibili per vivere un fine settimana all’insegna dell’arte, della memoria, del buon cibo e della solidarietà.

Le parole di Pippo: Fava in scena per non dimenticare

Venerdì 17 ottobre ore 21 alla Cappella Bonajuto, e sabato 18 ottobre alle 18.30 alla Galleria d’Arte Moderna, va in scena “Le parole di Pippo”, uno spettacolo teatrale che rende omaggio al pensiero coraggioso di Giuseppe Fava. Diretto e interpretato da Orazio Torrisi e Angelo D’Agosta, lo spettacolo rilegge interviste e discorsi del giornalista assassinato dalla mafia, portando in scena parole che ancora oggi “fanno rumore”.

“A che serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare?”. Questa frase è diventata un po’ il simbolo dell’impegno del giornalista e scrittore Giuseppe Fava per la giustizia e la verità.

Notte in Rosa: musica e prevenzione al Palazzo della Cultura

Venerdì 17 ottobre ore 19, il Palazzo della Cultura ospita la Notte in Rosa, evento gratuito tra musica, moda e solidarietà per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. Parteciperanno artisti come Agata Reale, Gino Astorina, Bellamorèa, oltre a esperti e volontari dell’associazione Il Filo della Vita. Durante la serata sarà possibile prenotare screening senologici gratuiti.

Eventi Catania: Presentazione del romanzo “I graffi” di Gianni Pantaleo

Per gli amanti della lettura, l’appuntamento è il 17 ottobre alle 17 alla Mondadori Bookstore di Via D’Annunzio 115, per la presentazione del libro “I graffi” di Gianni Pantaleo. Note sul libro: Quarant’anni di storia partendo dalla Napoli del dopoguerra. In diciotto capitoli si materializza un affresco di umanità e violenza, di amore e maltrattamenti in un intreccio che ricostruisce le vite e le personalità di Massimo e Giuseppe. Due uomini, due prospettive, due speranze. Il loro amore, e la ricerca spasmodica di Massimo verso il sentimento puro, li condurrà inesorabilmente a percorrere una strada costellata di amarezza e delusione.

“I graffi” è un libro che racconta la vita vera fra i vicoli del cuore. Un romanzo che è un inno all’amore universale. Un romanzo che racconta quarant’anni di storia e amore tra le vie di Napoli. L’evento sarà moderato dal bookblogger Giorgio Cauchi.

Pumpkin Park a Valverde: Halloween tra zucche e tramonti

Atmosfere da fiaba e profumi d’autunno al Pumpkin Park di Masseria La Timpa a Valverde. Un giardino delle zucche in perfetto stile americano, con cocktail al tramonto, attività per bambini, degustazioni e laboratori didattici.

A Masseria La Timpa, in via Crocifisso 44a Valverde (Ct), parte una nuova iniziativa che prevede anche attività didattiche, momenti di intrattenimento per bambini, cocktail al tramonto in un’atmosfera magica. L’inaugurazione è in programma venerdì 3 ottobre alle 18.30.

Eventi Catania, Ottobrata Zafferanese: gusto e tradizione tra i sapori dell’Etna

A Zafferana Etnea, continua l’Ottobrata Zafferanese, una vera “experience” di sapori, alla scoperta delle eccellenze della Sicilia. È questa l’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 45ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”.

Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”. Una succulenta carrellata di prodotti a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) che, proprio in questa zona, vengono degustati con stoviglie monouso 100% biodegradabili, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Per scoprire il programma, come arrivarci e tante novità clicca qui.

La Via dei Tesori: i segreti di Catania tra ipogei e teatri

Prosegue a Catania La Via dei Tesori, il festival che apre al pubblico luoghi storici spesso inaccessibili. L’edizione 2025 si svolgerà nei fine settimana di ottobre e novembre: a Ragusa dal 18 ottobre al 2 novembre e a Catania dal 10 ottobre al 9 novembre.

Catania si rivelerà, tra antichità e sorprese, una meta tutta da scoprire. Quest’anno il percorso catanese getterà uno sguardo privilegiato sulla città antica, aprendo al pubblico il Foro Romano e l’ipogeo, che si uniranno all’Anfiteatro romano, alle terme trasformate in chiese e all’area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ad Acireale.

Non mancheranno itinerari insoliti: la scoperta di antiche confraternite, le lettere di Giovanni Verga, atelier e case d’artista, giardini arrampicati sulla lava, esperienze fuori porta e persino un gigantesco hangar per dirigibili e idrovolanti, posto a pochi chilometri fuori dalla città. Aperto al pubblico con visite guidate anche Palazzo degli Elefanti. Negli stessi giorni si potrà visitare eccezionalmente Palazzo Minoriti, storica sede della Città metropolitana di Catania.