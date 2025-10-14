Concorsi INPS: è stato recentemente aggiornato il PIAO INPS, l’elenco che di tutti i nuovi concorsi pubblici programmati dall’INPS. Secondo quanto dichiarato, l’’INPS intende effettuare oltre 8 mila assunzioni di personale in base a quanto previsto dal nuovo Piano dei fabbisogni di personale 2025 – 2027. Si specifica che la maggior parte dei posti di lavoro interessa le aree dei Funzionari e degli Assistenti, e che si tratta di concorsi rivolti sia a diplomati che laureati.

Concorsi Inps, il piano assunzioni fino al 2027

Il nuovo Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) INPS 2025 2027 aggiorna quello adottato con la DELIBERAZIONE DEL CDA n. 17 del 29 gennaio 2025 e già modificato con la DELIBERAZIONE DEL CDA n. 129 del 16 luglio 2025. Secondo quanto dichiarato, nel prossimo triennio l’Inps intende effettuare circa 8400 assunzioni, di cui:

7241 nel 2025 (tra cui 4320 funzionari e 1356 assistenti);

537 nel 2026 (di cui 520 funzionari);

612 nel 2027 (di cui 562 funzionari).

Di queste circa 7216 saranno effettuate tramite concorso pubblico. Nello specifico: 6082 posti nell’annualità 2025, 529 nell’annualità 2026 e 604 nell’annualità 2027.

Concorsi Inps, posti per diplomati

Tra le novità più rilevanti del nuovo piano occupazionale spiccano i concorsi pubblici INPS destinati ai diplomati, un evento particolarmente atteso, considerando che da anni non venivano bandite selezioni così ampie per questa categoria. D’altronde, si tratta infatti della più grande selezione rivolta ai diplomati dal 2007. Nel corso del 2025, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede l’assunzione di 1.530 nuovi lavoratori nell’Area degli Assistenti. Nello specifico, questa sarà la suddivisione:

960 Assistenti ai Servizi (inclusi 38 per la sede di Bolzano);

501 Assistenti Informatici;

31 Assistenti Tecnici.

Concorsi Inps, i posti per i laureati

Numerose opportunità lavorative anche per i giovani laureati! Nello specifico, sono stati designati 7128 posti, cosi distribuiti:

Medici di I Livello: 1.232 posti per potenziare i servizi sanitari interni.

Funzionari Sanitari: 1.006 unità, con focus sulle aree psicologiche e sociali. Il bando per 781 Funzionari richiede laurea L-39 o L-24 e iscrizione all’Albo.

Funzionari Tecnici (134 posti) e Informatici (89 posti): gestione infrastrutture e sistemi IT.

Professionisti Legali (45 posti) e Statistici (19 posti): lauree in Giurisprudenza o Statistica, competenze giuridiche e di data analysis.

Ti ricorda che tutti i concorsi Inps per laureati prevedono diverse prove selettive, nello specifico: preselettiva (eventuale), scritta, orale e valutazione titoli. Si rimanda ad un eventuale consulta dei relativi bandi per tutte le informazioni specifiche.