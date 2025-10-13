Inizia il conto alla rovescia per le elezioni studentesche dell’Università di Catania! Tutto pronto per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali dell’Ateneo, che si svolgerà nei giorni 18 e 19 novembre 2025, con seggi aperti dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Durante questi due tanto attesi giorni, ogni studente sarà chiamato a a votare per eleggere i propri rappresentanti per il biennio accademico 2025/2026 – 2026/2027.

Si ricorda che chiunque vorrà presentare la procedura per le liste di candidati dovrà farlo tramite la “ELIGO VOTING” dalle ore 9.00 del 18 ottobre 2025 alle ore 18.00 del 24 ottobre 2025.

Chi potrà partecipare al voto

Secondo quanto espresso nell’avviso, pubblicato dall’Università di Catania potranno, partecipare al voto tutti gli studenti e le studentesse sia in corso che fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio per il nuovo anno accademico. Inoltre, chiunque vorrà candidarsi come rappresentante, e quindi entrare a far parte dell’elettorato passivo, dovrà essere iscritto dovrà iscriversi per la prima volta un corso di laurea triennale o laurea magistrale o dottorando di ricerca e non essere oltre il primo anno fuori corso, sempre con riferimento al nuovo anno accademico.

Si ricorda che l’elenco degli aventi diritto al voto con indicazione del corso di studi di appartenenza verrà pubblicato sull’albo telematico dell’ateneo almeno 30 giorni prima delle elezioni

Come votare correttamente

Per partecipare al voto, gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo, dovranno presentarsi al seggio muniti di valido documento di identità, provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato (carta di identità, passaporto, patente di guida). Tale documento dovrà essere consegnato al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità e dell’iscrizione del nominativo dell’elettore/elettrice nell’elenco degli aventi diritto al voto.

Si ricorda che quest’anno le votazioni saranno effettuate tramite una piattaforma online con orari di apertura e di chiusura imposti direttamente dalla società che gestirà la piattaforma. Conseguenza non sarà possibile abilitare gli elettori al voto dopo le 19:00 anche se già presenti nell’aula adibita a seggio.