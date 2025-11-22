Gaia Castro dell’associazione La Finestra (con 1035 preferenze), Tommaso Palacino (427) di We Love Unict, Giada Ventura (442) di Azione Universitaria, Andrea Greco (851) di Pop. Dem., Simona Gulisano (805) di Actea-Nike e Salvatore Emanuele Bonaccorso (763) di Sos-Crediamoci sono i nuovi rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato accademico dell’Università di Catania.

I voti raccolti e l’affluenza

Questi sono i primi risultati delle votazioni telematiche per il rinnovo delle rappresentanze negli organi di governo di Unict per il biennio 2025-27, che si sono svolte tramite la piattaforma Eligo Voting martedì e mercoledì scorsi. Le elezioni hanno coinvolto quasi 14 mila votanti, pari al 35% circa degli aventi diritto, che sono in totale 39.897. Si ricorda che va sottolineato, però, che i risultati sono ancora provvisori e dovranno essere ratificati dalla Commissione elettorale d’Ateneo, che ne confermerà l’ufficialità.

Le liste più votate

Per quanto concerne le liste più votate troviamo al primo posto Actea-Nike, con 2350 voti, al secondo posto La Finestra- Liberi di scegliere (2298), a seguire Pop.Dem. (2129), Sos-Crediamoci (1994), We Love Unict (1798), Azione universitaria (1714), Arcadia-Athena (1179) e Fronte della Gioventù Comunista (151).

Di queste solo due liste sono in lizza per il Consiglio di amministrazione: Primavera del Sud (6596) e Gioventù universitaria (4933) che hanno eletto rispettivamente Chiara Caruso (5343) e Francesco Pezzillo (3193). Per quanto concerne il Nucleo di Valutazione siederanno invece Domenico Fiore (4179) di Primavera del Sud e Vincenzo Giuseppe Pio Scandura (3401) di Gioventù universitaria. Al Comitato per lo Sport Kristian Castro (4291) di Primavera del Sud e Salvatore Impellizzeri (3400) di Gioventù universitaria. Infine, faranno parte del Coordinamento della Scuola di Medicina Flavia Milioto, Filadelfo Calogero, Fabiana Stancanelli e Chiara Cantarella.