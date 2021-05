UNICT- Elezioni studentesche: i risultati provvisori

Risultati provvisori Elezioni Unict: questa mattina a partire dalle ore 9 è iniziato lo scrutinio dei voti

Resi pubblici i risultati provvisori delle elezioni studentesche Unict. Esse si sono svolte in via telematica nelle giornate del 25 e 26 maggio con un altissimo grado di affluenza di votanti. Un vero e proprio record rispetto alle edizioni precedenti.

Questa mattina, a partire dalle ore 9, è iniziato lo scrutinio. Di seguito i risultati delle votazioni che, come già anticipato, sono provvisori.

Per il Senato accademico la lista più votata è Arcadia-Nike che ha conquistato 3476 preferenze davanti a We Love Unict (3458) e a La Finestra-Liberi di scegliere (3383). Seguono Actea-Crediamoci (3013), Alleanza-Azione universitaria (2710) e Siamo Futuro-Libertas-Orizzonte Italia (2196). Tutte queste liste ottengono un seggio. Nessun seggio per le listeArchè (1717), Università Popolare-SPL (1582) e Citing (736).

I probabili sei nuovi senatori accademici saranno Giuseppe Trovato (Arcadia-Nike, 1544 preferenze), Alessandra Leonardi (We Love Unict, 1394), Sara Zappulla (La Finestra-Liberi di scegliere, 1365), Marco Privitera (Siamo Futuro-Libertas-Orizzonte Italia, 989), Eleonora Ardizzone (Actea-Crediamoci, 985) e Gianluca Garofalo (Alleanza-Azione universitaria, 706).

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione la lista Cambiamo Unict ha ottenuto 6963 preferenze davanti a Ripartiamo Unict (6410) e a Sos Unict (5254). Probabili eletti Andrea Girlando (Cambiamo Unict, 5411 voti) e Enrico Rapisarda (Ripartiamo Unict, 4925).

Per il Nucleo di Valutazione la lista Cambiamo Unict ha contato 7813 preferenze, Ripartiamo Unict ha ricevuto 5785 voti e Sos Unict, invece, 4644. Probabili eletti Roberta Nicotra (Cambiamo Unict, 6651) e Giuseppe Dimartino (Ripartiamo Unict, 3163).

Per il Comitato per lo Sport universitario la lista Cambiamo Unict ha visto 7242 preferenze davanti a Ripartiamo Unict (5395) e a Sos Unict (5358). Probabili eletti Emmanuele Consoli (Cambiamo Unict, 4919) e Mattia Di Stefano (Ripartiamo Unict, 4334).

Per il Coordinamento della Scuola “Facoltà di Medicina” i probabili eletti sono Gaetano D’Arma (875 preferenze), Leonardo Tricomi (854), Andrea Bulgari (749) e Basilio Calà Lesina (647).

Oltre ai rappresentanti negli organi collegiali superiori in questa tornata sono stati designati i rappresentanti nei consigli di dipartimento e struttura didattica speciale e nei consigli dei corsi di studio.