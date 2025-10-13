I bandi di accesso ai percorsi abilitanti per docenti per l’anno accademico 2025-2026 saranno pubblicati a partire da gennaio 2026. Lo confermano le recenti comunicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), illustrate ai sindacati di settore il 7 ottobre scorso, che hanno fornito chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità per l’attivazione dei corsi e il conseguimento dell’abilitazione. La notizia, resa nota dal sindacato Anief, segna un passaggio importante per i laureati e i professionisti che intendono intraprendere la carriera di docente.

Percorsi abilitanti per docenti 2025/2026: le novità

Secondo l’informativa ministeriale del 7 ottobre, i bandi per i nuovi percorsi abilitanti per docenti, che comprendono i corsi da 60, 30 e 36 CFU/CFA previsti dal DPCM del 4 agosto 2023, saranno pubblicati a partire da gennaio 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che tutti i percorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, in modo da garantire l’inclusione degli abilitati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per l’anno scolastico successivo.

Nel frattempo, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha già fornito alle università e alle istituzioni AFAM le istruzioni operative necessarie per organizzare l’offerta formativa o per ottenere l’accreditamento, assicurando così l’avvio regolare dei percorsi abilitanti 2025/26.

Percorsi abilitanti per docenti: quale tipologia scegliere

I percorsi abilitanti previsti dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 offrono diverse opzioni in base al profilo e all’esperienza dei candidati:

percorso da 60 CFU/CFA , considerato completo, è destinato a chi non possiede abilitazioni precedenti e rappresenta la soluzione per acquisire l’abilitazione in modo integrale, come indicato nell’Allegato 1 del decreto;

, considerato completo, è destinato a chi non possiede abilitazioni precedenti e rappresenta la soluzione per acquisire l’abilitazione in modo integrale, come indicato nell’Allegato 1 del decreto; percorso da 30 CFU/CFA dell’Allegato 2 è rivolto ai vincitori di concorso non abilitati con almeno tre anni di servizio, sia nella scuola statale sia in quella paritaria, mentre il percorso da 30 CFU/CFA dell’Allegato 4 permette di completare l’abilitazione a chi ha già acquisito i primi 30 CFU nella fase transitoria;

dell’Allegato 2 è rivolto ai vincitori di concorso non abilitati con almeno tre anni di servizio, sia nella scuola statale sia in quella paritaria, mentre il percorso da 30 CFU/CFA dell’Allegato 4 permette di completare l’abilitazione a chi ha già acquisito i primi 30 CFU nella fase transitoria; il percorso da 36 CFU/CFA dell’Allegato 5 è pensato per i vincitori di concorso che abbiano conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, includendo anche gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) ancora non abilitati. Questa articolazione dei percorsi consente ai candidati di scegliere l’opzione più adatta in base alla propria formazione pregressa e all’esperienza professionale.

Percorsi abilitanti per docenti: i corsi INDIRE

Il Ministero ha informato le organizzazioni sindacali che i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno, attivati quest’anno in affiancamento al TFA Sostegno per docenti con tre anni di servizio (triennalisti) o con titolo estero, si concluderanno entro il 31 dicembre 2025. I partecipanti a questi percorsi potranno iscriversi con riserva al concorso PNRR3 per docenti 2025.

Per quanto riguarda il secondo ciclo dei corsi INDIRE destinati ai triennalisti, è stata inoltre discussa la possibilità di una proroga normativa, con un possibile avvio nei primi mesi del 2026.