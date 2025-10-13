Nei giorni scorsi, lungo l’autostrada A2, l’ Autostrada del Mediterraneo, si sono verificati scontri tra tifosi del Catania e della Casertana. L’episodio è avvenuto al ritorno dalle rispettive trasferte a Giugliano e Picerno, coinvolgendo almeno cento persone che si sono affrontate passando da una carreggiata all’altra in un breve ma intenso momento di tensione.

I fatti e le indagini

All’altezza dello svincolo salernitano di San Mango Piemonte, la situazione è degenerata rapidamente in una sassaiola e nel lancio di fumogeni, causando momentanei blocchi del traffico per diversi minuti. Nonostante l’intensità dell’episodio, non sono stati registrati feriti, ma la circolazione sull’autostrada è rimasta paralizzata, costringendo gli automobilisti a soste forzate e lunghe attese. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, i tifosi si erano già dileguati, rendendo necessaria un’immediata attività investigativa per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le indagini, affidate alla Questura di Salerno in collaborazione con le autorità di Catania e Caserta, si concentrano sull’analisi dei numerosi video registrati da automobilisti e comparsi sui social network. Le forze dell’ordine stanno valutando attentamente ogni dettaglio per individuare i responsabili e non si escludono sviluppi, mentre l’episodio continua a suscitare preoccupazione per i crescenti scontri tra tifoserie.