Assunzioni Leroy Merlin: Leroy Merlin ha recentemente deciso di ampliare il proprio organico! La più grande azienda di specializzata nella vendita al dettaglio di prodotti per edilizia è attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire in diverse sedi su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito si specifica che le opportunità lavorative riguardano vari ambiti, tra cui: le vendite della logistica alle funzioni aziendali interne e tante altro. Si offre così la possibilità a chi attualmente sta cercando impiego sia di lavorare a contatto con pubblico sia per un ruolo da ufficio.

Attualmente sono oltre 170 le posizioni lavorative aperte all’interno dell’azienda. Chiunque potrà inviare la propria domanda, le selezioni, infatti, sono rivolte a candidati con profili e livelli di esperienza diversi. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Assunzioni Leroy Merlin, le sedi di lavoro in Italia

In prospettiva delle nuove assunzioni e dell’ampliamento dei propri team, Leroy Merlin ti conferma una realtà sempre più in crescita! Recentemente l’azienda sta portando avanti un piano di espansione, che include anche l’apertura di nuovi punti vendita, la ristrutturazione di alcuni store già esistenti e investimenti significativi in settori strategici come la logistica, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse umane.

Si ricorda che le offerte di lavoro saranno distribuite su tutto il territorio nazionale interessando quindi i negozi del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tra le regioni con un elevato numero di posizioni aperte figurano Campania, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Sicilia, Lazio, Liguria e Veneto, ma vi sono selezioni attive anche in Umbria, Marche, Abruzzo e Piemonte.

Assunzioni Leroy Merlin, le posizioni aperte

Tra le varie posizioni lavorative aperte figurano:

addetti alla vendita;

cassieri e personale per l’accoglienza clienti;

venditori specialisti (per reparti come smart home, bagno e suolo, porte e finestre, falegnameria, ecc.);

manager di negozio;

magazzinieri e addetti a supply chain e logistica.

Sono inoltre attive diverse offerte di collaborazione per professionisti artigiani, architetti e progettisti. Inoltre potranno inviare richiesta anche tutti i giovani senza alcun tipo di esperienza. Infatti, Leroy Merlin offre stage nelle aree Vendite, Accounting, Supply Chain Transformation & Innovation, Digital Data Innovation, Risorse Umane Negozio e altre funzioni aziendali.

Assunzioni Leroy Merlin, dove inviare domanda

Per tutti i colori interessati a lavorare in Leroy Merlin potranno inviare la propria domanda direttamente sul sito ufficiale dell’azienda,nella sezione “Lavora con noi”. Si ricorda che all’interno di quest’area è dedicata al recruiting è possibile consultare tutto l’elenco aggiornato delle posizioni lavorative aperte leggerne quindi i dettagli relativi a ciascun ruolo e candidarsi in maniera semplice e veloce.