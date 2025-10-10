Concorsi pubblici dall’AIFA all’AGEA fino all’INGV: tra salute, agricoltura e ricerca, ecco le selezioni da non perdere nei prossimi giorni

In un periodo storico in cui la stabilità lavorativa è sempre più ricercata, i concorsi pubblici rappresentano ancora una delle strade più ambite per costruire un futuro professionale solido, contribuendo allo stesso tempo al funzionamento di settori strategici per il Paese. E proprio in queste settimane, sono aperti tre bandi nazionali che offrono posti a tempo determinato e indeterminato in enti centrali dello Stato, con scadenze ormai vicine.

Parliamo:

dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ,

, dell’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Ognuno con profili differenti, ma tutti accomunati da un tratto: servire il bene pubblico attraverso competenza e innovazione. Vediamoli nel dettaglio;

AIFA assume 16 figure: salute pubblica e ricerca farmaceutica

Scadenza: tra 28 giorni

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha bandito 16 posti per profili ad alta specializzazione, con contratti a tempo determinato di 36 mesi. È una grande opportunità per medici, farmacologi, comunicatori scientifici, giuristi e biostatistici, pronti a mettere le proprie competenze al servizio di un ente che ha un impatto diretto sulla salute dei cittadini.

L’AIFA si occupa infatti della regolamentazione, autorizzazione e sorveglianza dei farmaci in Italia: lavorarci significa contribuire alla sicurezza sanitaria di milioni di persone. Il concorso prevede una valutazione dei titoli e un colloquio orale focalizzato sulle materie professionali e competenze trasversali. Per ulteriori dettagli sul bando clicca qui.

Un consiglio? Curate bene la documentazione dei titoli e preparatevi su casi reali legati alla farmacovigilanza o alla comunicazione del rischio sanitario. È un concorso tecnico, ma anche umano: bisogna dimostrare di avere a cuore la salute pubblica.

AGEA cerca 13 funzionari: contabilità e statistica per l’agricoltura

Scadenza: 17 giorni

Per chi invece ha una formazione in ambito economico, statistico o giuridico, il Concorso AGEA 2025 è un’occasione da non sottovalutare. In palio ci sono 13 posti a tempo pieno e indeterminato: 9 funzionari contabili e 4 statistici. La sede di lavoro è Roma, ma il lavoro è di interesse nazionale: AGEA gestisce infatti i fondi europei per l’agricoltura e coordina i pagamenti verso migliaia di imprese agricole italiane.

La selezione si articolerà in:

Prova preselettiva (eventuale);

Due prove scritte (teorica e pratica);

Colloquio orale finale, con verifica anche di inglese e informatica.

Un percorso rigoroso, che richiede precisione, logica e aggiornamento normativo, ma che offre in cambio l’accesso a un incarico pubblico stabile e la possibilità di partecipare attivamente alla gestione delle politiche agricole comunitarie. Leggi il bando.

Il tempo stringe: restano 17 giorni per candidarsi, esclusivamente tramite la piattaforma InPA. E non dimenticare il contributo di 10 euro.

INGV assume 10 tecnologi: scienza, innovazione e monitoraggio sismico

Scadenza: 20 ottobre 2025

Se la tua vocazione è la ricerca scientifica e sogni di lavorare in un contesto dinamico, l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha aperto un concorso per 10 tecnologi (III livello retributivo), da inserire a tempo indeterminato in diverse sedi italiane, tra cui Catania. Come evidenziato nel bando ufficiale.

È un’occasione rara per laureati magistrali (o vecchio ordinamento) in discipline scientifiche come:

Scienze geologiche,

Fisica,

Ingegneria,

Informatica,

Chimica,

Matematica,

e affini.

Il concorso prevede:

Valutazione dei titoli;

Prova scritta;

Prova orale (più eventuale preselettiva se le domande saranno molte).

I vincitori potranno partecipare a progetti di ricerca di rilevanza internazionale, dalla sorveglianza sismica e vulcanica alla gestione di infrastrutture scientifiche avanzate.

Un lavoro per chi vuole contribuire concretamente alla sicurezza del territorio e alla crescita scientifica del Paese.

Non perdere l’occasione, investi nel tuo futuro

I concorsi pubblici non sono solo “posti fissi”: sono strumenti di trasformazione, personale e collettiva. Oggi più che mai, il settore pubblico cerca competenze qualificate, motivazione e visione etica.

Se stai cercando un’opportunità concreta, utile, stabile e con un impatto sociale reale, uno di questi bandi potrebbe fare al caso tuo. Prepara i documenti, studia con metodo e candidati in tempo: la scadenza è dietro l’angolo, ma il futuro potrebbe essere proprio lì ad aspettarti.

Questi concorsi sono opportunità da prendere al volo, con serietà ma anche con entusiasmo.

