Il turismo di lusso in Italia è un settore che sta vivendo una fase di grande espansione ed è considerato il settore trainante di tutto il comparto hospitality & eventi per i prossimi anni con una spesa che già si aggira sui 10 miliardi di euro l’anno.

Tra le regioni che si posizionano ai vertici della classifica nel turismo di lusso spiccano sicuramente Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto, con un’offerta consolidata e una forte attrattività per i turisti di fascia alta.

Questa importante crescita sta creando nuove ed interessanti opportunità per chi vuole lavorare in questo esclusivo settore. Tuttavia, per chi vuole accedere e intraprendere una carriera di successo è fondamentale ed indispensabile una preparazione e formazione di alto livello.

Al via la XI edizione del Master THEM

Il punto di riferimento in Italia in questo ambito è sicuramente il Master THEM in Tourism, Hospitality & Event Management di BeAcademy (www.beacademy.it): unico master in Italia certificato MPI – Meeting Professionals International, tra le più importanti organizzazioni turistiche al mondo presente in oltre 60 nazioni con circa 15 mila aziende socie.

A gennaio partirà l’undicesima edizione del Master che in questi anni è stato riconosciuto dalle aziende del settore come il percorso più completo e ricco di opportunità nel panorama nazionale. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: il tasso di occupazione subito dopo lo stage degli allievi del Master THEM è del 95%. Dati straordinari, resi possibili da un network internazionale di oltre 500 aziende partner – come Rocco Forte, Four Seasons, Belmond, Marriott, Minor Hotels, Hyatt, Hilton, Relais & Chateaux, Starhotels, e tanti altri brand dell’hotellerie di lusso, o Booking.com, Expedia, Trivago e, ancora, tanti leader del mondo degli Eventi, da AIM Group a Triumph Group International – che ogni anno collaborano attivamente con BeAcademy sia durante le lezioni in aula, sia nel coordinare progetti di studio, sia offrendo agli allievi del Master centinaia di stage retribuiti e finalizzati tutti all’inserimento in azienda.

Lezioni pratiche, stage, eventi e laboratori esperienziali

Il Master THEM partirà a gennaio e già le selezioni e le iscrizioni sono entrate nella fase più calda. Durante i primi 4 mesi di lezioni pratiche, che possono essere seguite sia in aula sia online da remoto, in live streaming e in differita, gli studenti conosceranno più di 100 docenti tra top manager dell’hotellerie e della meeting industry dei luxury brand più importanti a livello internazionale, frequenteranno 400 ore di formazione rivolta al “saper fare” tra didattica frontale e laboratori pratici e challenge, ottenendo 10 certificazioni tra le più richieste dal mercato.

Nel corso del Master gli allievi parteciperanno anche a 10 eventi internazionali esclusivi di formazione e networking durante i quali si confronteranno con altri allievi provenienti dalle più importanti accademie internazionali (Europa, USA, Giappone, tra gli altri). Dalla formazione didattica al learning by doing: gli studenti saranno poi impegnati sul campo per 6 mesi di stage retribuito e finalizzato all’assunzione, che gli consentirà di mettere in pratica tutte le tecniche, i software, le strategie ed i “trucchi del mestiere” appresi durante la formazione in aula.

Saranno gli stessi studenti a scegliere la città, l’azienda, il ruolo e l’attività da svolgere tra le centinaia di opportunità offerte dal network internazionale delle aziende convenzionate con il Master THEM (le migliori catene alberghiere del lusso, agenzie di organizzazione eventi, luxury destination wedding, tour operator, luxury travel agency, ecc.).

Inoltre, sono in programma per la nuova edizione tanti progetti speciali con gli Enti Governativi Internazionali del Turismo (Spagna, Francia, Slovenia, Germania, Dubai, solo per citarne alcuni) che vedranno gli allievi del Master THEM impegnati nella progettazione e realizzazione di strategie e azioni di Destination Marketing a stretto contatto con le destinazioni internazionali più importanti nel settore.

Questi sono solo alcuni dei fattori che hanno portato al successo di questo percorso formativo. Dalla lettura delle quasi 300 eccellenti recensioni scritte da coloro che hanno già fatto questo Master emergono tantissime storie di successo, tutte con un denominatore comune: in soli 10 mesi questi ragazzi sono passati dall’essere dei semplici studenti a diventare dei giovani professionisti affermati, come è possibile vedere anche dalle testimonianze video degli ex studenti

Video ex studenti (Giusy Agnese Abadessa, Dionisia Saccogna, Emanuele Diolosà)

Innovazione, Intelligenza Artificiale e Sostenibilità Ambientale

La nuova edizione del Master si caratterizzerà anche per un focus sulle nuove tecnologie e, in particolare, sull’Intelligenza Artificiale, protagonista anche di due attestazioni di merito rilasciate durante le lezioni da due aziende nazionali specializzate in AI per il Turismo. Gli allievi impareranno l’uso dei nuovi tools sull’AI in grado di personalizzare l’esperienza del cliente da un lato e, in termini di back office, l’uso degli analytics per migliorare le performance dei ricavi e la riduzione dei costi legati all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale in generale.

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli appassionati del settore del turismo di lusso, ai laureandi e laureati di tutti i Corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale. Per partecipare alle selezioni basterà compilare il form su www.beacademy.it o inviare una email a segreteria@beacademy.it per prenotare un colloquio. Disponibili borse di studio a copertura parziale e agevolazioni finanziarie per un’iscrizione semplice e alla portata di tutti.

Articolo sponsorizzato