Gli studenti dell’Università di Catania sono pronti a recarsi alle urne, in occasione delle elezioni studentesche per il rinnovo degli OO.CC., per il biennio 2025/2026 e 2026/2027. Le date in cui si andrà al voto sono quelle del 18 e 19 novembre 2025, dale ore 9 alle ore 19. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Unict, elezioni studentesche: chi può votare

Hanno diritto all’elettorato attivo tutti gli studenti e le studentesse, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti/e ai corsi di studio dell’Ateneo (a.a. 2024/2025) alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all’elettorato passivo tutti gli studenti e le studentesse iscritti/e per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università (a.a. 2024/2025) alla data di indizione delle elezioni.

Almeno 30 giorni prima delle elezioni verrà affisso l’elenco nominativo di tutti gli elettori/elettrici, con l’indicazione del corso di studio di appartenenza, nell’Albo telematico dell’Ateneo.

Come si vota

L’elettore/elettrice in possesso delle credenziali di Office 365 (studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di laurea e laurea magistrale) dovrà presentarsi al seggio munito/a di valido documento di identità, provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato (carta di identità, passaporto, patente di guida) e lo consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità e dell’iscrizione del nominativo dell’elettore/elettrice nell’elenco degli aventi diritto al voto.

Il Presidente o un componente del seggio abilita al voto l’elettore/elettrice indicando la cabina di voto; l’elettore/elettrice accede al voto apponendo le proprie credenziali.

NB: Trattandosi di votazioni su piattaforma online, gli orari di apertura e chiusura sono impostati direttamente dalla società che gestisce la piattaforma (9-19). Pertanto non sarà possibile abilitare gli elettori/elettrici al voto dopo le ore 19 anche se già presenti nell’aula adibita a seggio.

Coloro che sono iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione dell’Ateneo, nei giorni fissati e nell’orario stabilito, potranno votare collegandosi dal proprio pc, tablet o telefono cellulare, utilizzando le credenziali per l’accesso a Microsoft Teams.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate il 20 novembre a partire dalle ore 9, all’Ufficio elettorale – Direzione generale, a cura della Commissione elettorale centrale.

Come presentare la domanda per scrutatori

Gli studenti e le studentesse aventi elettorato attivo potranno presentare la propria istanza per svolgere le funzioni di scrutatore. Questa andrà presentata all’Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data delle elezioni, e comunque entro le ore 12 del 3 novembre 2025.