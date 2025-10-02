Eventi Catania: con l’arrivo dei primi accenni d’autunno, Catania si prepara a vivere un weekend ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti. Tra mercatini e sagre tipiche del periodo, la città offre l’occasione perfetta per godersi le giornate più fresche e i colori caldi della stagione in arrivo ed immergersi in un’atmosfera vivace, dove cultura e intrattenimento, si intrecciano con scoperta e divertimento. Di seguito, alcuni dei principali eventi disponibili a Catania in questo primo fine settimana autunnale.

Eventi Catania: “Verso la luna e oltre”, in viaggio tra scienza e immaginazione

Sabato 4 ottobre, il Museo Diocesano di Catania si trasforma in una porta verso lo spazio, invitando cittadini e curiosi a scoprire i misteri della Luna. Alle 18:30, Giuseppe Cutispoto, primo ricercatore dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, guiderà i partecipanti in un percorso che unisce storia, scienza e curiosità: dalla conquista della Luna con le missioni Apollo alle teorie complottiste da smontare con il metodo scientifico, fino agli sviluppi più recenti del programma Artemis. Dopo la conferenza, il Gruppo Astrofili Catanesi permetterà al pubblico di osservare dal vivo la Luna e Saturno attraverso i telescopi, trasformando la serata in un’esperienza unica che combina conoscenza, emozione e il fascino del cosmo. L’evento, ospitato dal Museo Diocesano in via Etnea 8, è gratuito e aperto a tutti, offrendo un’occasione imperdibile per avvicinarsi all’astronomia direttamente dal cuore della città.

Eventi Catania: festival e musica in città

Per gli amanti della musica, della cultura e della socialità, Catania si prepara a un weekend pieno di colori, divertimento e condivisione, immersi in un’atmosfera vivace che coinvolgerà cittadini e visitatori di tutte le età.

Si inizia venerdì 3 ottobre con il Marranzano World Fest che, dal 3 al 5 ottobre con l’edizione 2025, celebrerà i suoi 20 anni nel cuore della città tra Piazza Scammacca e il Palazzo della Cultura. La tre giorni propone concerti e performance che intrecciano radici popolari e orizzonti internazionali: venerdì 3 ottobre, a Palazzo Scammacca, il concerto “L’Aquilegia: Cantar al ferro”, che unirà sonorità rinascimentali e sperimentazione contemporanea; sabato 4, il Concerto delle Due Sicilie e i Masters of Frame Drums (MOFD) al Palazzo della Cultura offriranno un mosaico sonoro che unisce tradizione e virtuosismo internazionale; domenica 5, spazio alle giovani promesse siciliane con Celia e Nuhara, mentre la masterclass dei solisti MOFD e l’orchestra Percussio Mundi che riunisce studenti e docenti di percussioni del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, chiuderanno la tre giorni con energia travolgente. L’evento è gratuito e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la musica in tutte le sue forme.

Per gli amanti del cinema poi, torna dall’1 al 10 ottobre, la V edizione del KinEst Fest, festival internazionale dedicato al cinema dell’Europa centrale, ospitato al Centro Culture Contemporanee Zō e al CUT. Durante il weekend, gli appuntamenti da non perdere includono venerdì 3 ottobre la proiezione del film italiano “A proposito di Luis” della regista Lucia Chiarla; sabato 4 ottobre, fuori concorso, il film “Musica per vecchi animali” di Stefano Benni con Dario Fo, Paolo Rossi e Francesco Guccini; domenica 5 ottobre, sempre fuori concorso, il film “Kafka. Delitti e segreti” di Steven Soderbergh. L’evento è gratuito e la proiezione dei film sarà nei pomeriggi a partire dalle 17:30. Per conoscere i dettagli dell’evento e tutti gli altri numerosi appuntamenti del KinEst Fest fino al 10 ottobre, si consiglia di consultare il programma completo del festival, ricco di proiezioni, incontri con registi e ospiti internazionali.

Ritorna l’Ottobrata Zafferanese

L’autunno in Sicilia porta con sé profumi, colori e, soprattutto, le sagre che celebrano le eccellenze del territorio. Tra queste, ritorna la celebre Ottobrata Zafferanese, che si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e della cultura locale. Dal 5 al 26 ottobre, Zafferana Etnea si anima con la 45ª edizione di questa storica manifestazione gastronomica, che quest’anno si presenta con una veste rinnovata e un’attenzione particolare al mondo green, grazie a un’area dedicata al “gluten free”.

Nel cuore della via Garibaldi, i visitatori potranno immergersi in un percorso di sapori unici, tra miele, funghi, castagne, uva e mele nelle loro varietà più pregiate come “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”. L’Ottobrata Zafferanese offre inoltre un’ampia selezione di prodotti a marchio di tutela – Doc, Dop e specialità inserite nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali – tutti degustabili con stoviglie monouso 100% biodegradabili, a conferma dell’impegno per la sostenibilità quale filo conduttore di questa edizione 2025.