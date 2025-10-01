L’Università di Catania rilancia la mobilità sostenibile con abbonamenti annuali integrati per metro e bus a tariffa agevolata. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. L’anno accademico 2025/26 si apre con un’importante agevolazione per gli studenti e le studentesse dell’Università di Catania: l’abbonamento annuale integrato AMTS (bus urbani) e FCE (metropolitana) sarà disponibile al costo simbolico di 20 euro.

Un’iniziativa ormai consolidata, resa possibile grazie al contributo economico diretto dell’Ateneo, che mira a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici tra la comunità accademica e a ridurre il traffico cittadino. Vediamo nel dettaglio come attivare l’abbonamento, chi può usufruirne, quali servizi sono inclusi e quali novità ci aspettano quest’anno.

Come attivare l’abbonamento: guida passo passo

Per poter accedere alla tariffa agevolata, è necessario essere regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2025/26. Al momento dell’immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione, gli studenti dovranno spuntare l’opzione “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/FCE” nel Portale Studenti.

In alternativa, l’abbonamento potrà essere richiesto anche successivamente alla registrazione accedendo alla sezione Carriera > Domande > Contributo Trasporti. Il titolo di viaggio avrà validità dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 e sarà attivo entro 7 giorni dal pagamento, gestito tramite l’app ufficiale FCE Catania, dove andrà completato il profilo caricando fototessera e carta d’identità, per ulteriori dettagli clicca qui.

Tariffe agevolate anche per personale e studenti Erasmus

Anche il personale docente e tecnico-amministrativo potrà usufruire dell’abbonamento integrato al costo agevolato di 90 euro, da attivare entro il 31 ottobre 2025 attraverso il Portale del Personale con credenziali CINECA.

Gli studenti Erasmus e internazionali potranno sottoscrivere l’abbonamento a 30 euro, rivolgendosi fisicamente allo sportello della stazione FCE Catania Borgo. In caso di soggiorno inferiore all’anno, la tariffa sarà proporzionata al periodo di permanenza.

Collegamenti per la Cittadella e parcheggi inclusi

Un servizio particolarmente utile per chi frequenta la zona universitaria di via Santa Sofia è il nuovo Metro Shuttle AMTS, attivo dal 1 ottobre 2025. Questo collegamento collega la stazione “Milo” della metropolitana al parcheggio scambiatore “Santa Sofia”, con 11 fermate tra cui i principali punti di accesso alla Cittadella Universitaria e al Policlinico.

Sono previste circa 80 corse giornaliere con frequenza ogni 4 minuti nelle ore di punta. L’accesso al servizio è incluso in qualsiasi titolo di viaggio valido, così come la sosta gratuita nei parcheggi scambiatori AMTS “Due Obelischi” e “Nesima”, registrando la targa sull’app AMTS Smart Ticketing.

Le fermate sono:

Parcheggio Santa Sofia,

Policlinico Ovest,

Cittadella Universitaria (1),

Cittadella Universitaria (2),

Stazione Milo,

Milo Metro,

Fleming,

Doria,

Cittadella Ovest,

Policlinico Sud-

Monopattini Lime e Moovle

Tutte le persone regolarmente iscritte per l’a.a. 2024/25 a uno dei corsi di studio Unict e il personale dell’Università di Catania, possono usufruire di uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria di noleggio di monopattini in sharing offerti dalla società Lime a Catania.

Ecco come fare:

scarica l’App Lime (App Store | Google Play)

iscriviti al servizio di mobilità in sharing utilizzando la tua email con dominio istituzionale @unict.it (oppure @studium.unict.it, @phd.unict.it, eccetera)

In parallelo, parte anche la sperimentazione dell’app Moovle, una piattaforma digitale che permette di pianificare in modo intelligente gli spostamenti in città, integrando informazioni su mezzi pubblici, car sharing e disponibilità di parcheggi.