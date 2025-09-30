Detrazioni spese scolastiche: Numerose novità per quanto riguarda le spese scolastiche e le relative detrazioni fiscali! D’altronde da quest’anno il limite massimo per le spese scolastiche detraibili passerà da 800 euro a 1.000 euro per ogni figlio iscritto a scuola. questa modifica coinvolgerà numerose famiglie italiane con figli i che frequentano regolarmente scuole elementari, medie o superiori, sia pubbliche che private.

Detrazioni spese scolastiche, a chi spetta

la detrazione fiscale sarà valida solo se si riuscirà a dimostrare il relativo pagamento servirà quindi conservare ricevute, quietanze, bonifici o bollettini, che dovranno essere intestati a chi richiede la detrazione.

Per quest’anno rientreranno nelle spese scolastiche detraibili:

rette di iscrizione e frequenza,

contributi obbligatori,

contributi per corsi e laboratori di musica, lingue e teatro organizzati dalla scuola,

il trasporto scolastico,

le gite scolastiche e le attività culturali e ricreative svolte per ampliare l’offerta formativa,

la mensa.

Detrazioni spese scolastiche, come funziona

Come sempre, tutto passa dalla dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute per ciascun figlio vanno inserite nel modello 730 o nel modello Redditi, all’interno della sezione dedicata alle spese per l’istruzione. La novità riguarda le spese scolastiche effettuate nel 2025: queste potranno essere portate in detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2026. Si ricorda che fino ad allora, resta valido il limite massimo di 800 euro. Non ci sarà bisogno di attuare delle procedure speciali: spesso, queste informazioni sono già presenti nel modello precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare con attenzione che tutte le spese sostenute siano effettivamente incluse.

Detrazioni spese scolastiche, gli importi destinati

Le spese scolastiche possono essere detratte nella misura del 19% dell’importo sostenuto durante l’anno d’imposta, ma i limiti variano in base al tipo di istituto frequentato. Di seguito i riferimenti validi fino al 2024: