Zara Home, il marchio di arredamento e decorazione d’interni del gruppo Inditex, è alla ricerca di nuovo personale per i suoi punti vendita in Sicilia. L’azienda offre diverse opportunità di lavoro rivolte sia a candidati con esperienza sia a chi desidera intraprendere un primo percorso professionale nel settore del retail e del design d’interni.

Le opportunità in Sicilia

Le posizioni aperte riguardano in particolare i negozi Zara Home di Messina, Palermo e Misterbianco (Catania).

Le principali figure ricercate sono:

Benefici e formazione

Zara Home offre ai propri dipendenti ticket restaurant, sconti aziendali, accesso a un hub formativo online e piani di sviluppo professionale personalizzati. L’azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto, la collaborazione e la valorizzazione delle differenze.

Un’azienda globale con un’anima locale

Fondata nel 2003 come estensione del marchio Zara, Zara Home è oggi una realtà internazionale con oltre 600 punti vendita in 88 paesi e circa 15.000 dipendenti. In Sicilia, i punti vendita rappresentano una parte importante della rete italiana, offrendo opportunità di crescita all’interno del gruppo Inditex, leader mondiale nel settore della moda e del retail.

Come candidarsi

Chi desidera lavorare nei negozi Zara Home in Sicilia può inviare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale “Zara – Lavora con noi”, dove sono elencate tutte le posizioni attualmente aperte.

Sul sito è possibile consultare i dettagli relativi ai requisiti richiesti, ai contratti disponibili e alle modalità di invio del curriculum vitae.