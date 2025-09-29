Digitalizzazione dei sistemi informatici, sinergia tra strutture ospedaliere e territorio, rafforzamento della prevenzione oncologica: sono questi i tre pilastri del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania e dalle Aziende Ospedaliere “Cannizzaro”, “Garibaldi” e “Policlinico-San Marco”.

L’accordo, firmato dai direttori generali Giuseppe Laganga Senzio (Asp di Catania), Salvatore Giuffrida (Azienda Ospedaliera “Cannizzaro”), Giuseppe Giammanco (Arnas “Garibaldi”) e Gaetano Sirna (Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-San Marco”), definisce un nuovo modello organizzativo integrato per gli screening oncologici, per una presa in carico completa, più tempestiva e maggiore integrazione tecnologica e interoperabilità dei sistemi.

Il protocollo, della durata triennale, introduce strumenti innovativi e modelli organizzativi avanzati che renderanno più efficiente ed efficace la presa in carico dei pazienti.

«Grazie alla disponibilità dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere della città e alla collaborazione tra le strutture operative, abbiamo raggiunto un risultato organizzativo che pone ancora più concretamente al centro di tutti i percorsi il cittadino – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Il protocollo è coerente con gli obiettivi di programmazione del Governo regionale e degli indirizzi dell’Assessorato regionale alla Salute. È una strategia che, anche attraverso la condivisione delle agende di prenotazione dei test di screening e degli approfondimenti oltre che di percorsi formativi comuni, rafforza la rete provinciale e consente di garantire ai cittadini percorsi di screening oncologico più moderni e integrati».

Le principali novità

Il protocollo introduce elementi di innovazione nell’organizzazione degli screening oncologici in provincia.

Anzitutto l’integrazione digitale dei sistemi informatici permetterà il collegamento tra i sistemi delle Aziende Ospedaliere e la nuova piattaforma informatica che gestisce gli screening oncologici presso l’Asp di Catania, con la possibilità di visualizzare in tempo reale referti, immagini radiologiche ed esami specialistici. Viene ribadita l’adozione di percorsi clinico-diagnostici uniformi, grazie ai protocolli condivisi e ai Pdta, che garantiranno cure omogenee in tutte le strutture coinvolte.

Un altro elemento di novità riguarda la prenotazione integrata e semplificata: gli operatori dei Cup ospedalieri potranno prenotare mammografie, Pap test e Hpv test gratuiti presso Consultori e ambulatori dell’Asp di Catania, riducendo tempi di attesa e passaggi burocratici. Centrale continua ad essere il ruolo del numero verde 800 894007 dedicato agli screening oncologici, attivo da tempo all’Asp di Catania.

Le attività di screening sul territorio sono coordinate dall’Uoc Malattie cronico degenerative-Screening oncologici, diretta da Renato Scillieri, struttura afferente al Dipartimento di Prevenzione guidato da Antonio Leonardi.