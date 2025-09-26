Inizia oggi la tanto attesa Sharper Night! La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati all’incontro tra scienza e cittadini. Quest’anno saranno 15 le città coinvolte, tra cui Catania, insieme ad Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. Per l’occasione, ricercatori e ricercatrici incontreranno la cittadinanza presso piazze, scuole, teatri, biblioteche e spazi culturali, proponendo un ricco programma pensato per grandi e piccoli: dai talk scientifici, ad esperimenti dal vivo, visite guidate e giochi e spettacoli.

Catania, cittadinanza attiva

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca, facendo scoprire da vicino il mestiere di chi ogni giorno contribuisce, con il proprio lavoro, a costruire il futuro della società. A Catania, l’evento si svolgerà in tre luoghi simbolo della città: Città della Scienza, piazza Università e Palazzo Platamone. Qui, tutti i dipartimenti dell’Università di Catania saranno coinvolti con stand, attività ed esperimenti, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare ricercatori e ricercatrici di ogni ambito disciplinare. Quest’anno, inoltre, saranno presenti anche alcune delle aziende più attive del territorio, che collaboreranno con l’Ateneo per mostrare come ricerca e innovazione possano dialogare con il mondo del lavoro.

“Abbiamo preparato quasi 200 eventi per condividere insieme alla città la nostra passione per la ricerca – annuncia Alessia Tricomi, coordinatrice locale della manifestazione -. Si inizia alle 16,30 a Città della Scienza, con varie attività destinate anche ai più giovani, tra cui una “escape room” scientifica e le visite al planetario dello Science Center di Unict, per poi proseguire, nel corso della serata, a Palazzo della Cultura e a Piazza Università, dove ci saranno mini-talk, dimostrazioni ed esperimenti”.

Il programma per la prima serata

A partire dalle ore 21, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà il primo evento del programma della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: si tratta di “Sostenibilità è Futuro: Ricerca e Innovazione per il Territorio”, una serata promossa dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia (CSFNSM).

L’incontro, articolato in una tavola rotonda e un dibattito pubblico, sarà dedicato al tema della sostenibilità e al ruolo cruciale che ricerca e innovazione svolgono per lo sviluppo dei territori. A moderare la serata sarà Sara Zambotti, giornalista di Rai Radio2 e conduttrice del programma Caterpillar, che nel pomeriggio curerà anche dei collegamenti in diretta dalla manifestazione.

Il dibattito vedrà la partecipazione di esponenti del mondo accademico, della ricerca e dell’imprenditoria, tra cui:

Nunzio Abbate, STMicroelectronics,

Alessandra Alberti, CNR IMM HQ Catania,

Piero Milani, Pirelli S.p.A.,

Paolo Arena, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), Unict,

Gianluca Cicala, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR), Unict,

Alessia Marzo, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), Unict,

Roberta Occhipinti, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (DSBGA), Unict.

A sottolineare il carattere culturale e partecipativo dell’evento, la serata sarà accompagnata da due momenti musicali con le esibizioni dal vivo della Better Bully Blues Band e del gruppo Re_move.