Tra il 2015 e il 2019, in Sicilia sono stati diagnosticati 134.020 casi di tumori maligni (esclusi quelli cutanei), con una prevalenza del 53% negli uomini e del 47% nelle donne. Secondo la quarta edizione dell’Atlante sanitario regionale sulle patologie oncologiche, curata dall’assessorato alla Salute e dal Dipartimento Dasoe, la media annua di nuove diagnosi è di 26.805 casi, includendo tumori in situ e quelli a comportamento incerto della vescica e intracranici.

Tumori più frequenti negli uomini

Negli uomini siciliani, i cinque tumori più diagnosticati sono:

Prostata : 2.339 nuovi casi annuali (17,2% del totale)

: 2.339 nuovi casi annuali (17,2% del totale) Polmone: 2.082 casi (15,3%)

2.082 casi (15,3%) Colon-retto : 1.871 casi (13,6%)

: 1.871 casi (13,6%) Vescica: 1.785 casi (13,1%)

1.785 casi (13,1%) Testa e collo: 555 casi (4,1%)

Questi dati evidenziano la necessità di rafforzare programmi di prevenzione specifici, soprattutto per il tumore alla prostata e al polmone, tra le principali cause di mortalità maschile.

Tumori più frequenti nelle donne

Per quanto riguarda le donne, le diagnosi più comuni sono:

Mammella: 3.665 nuovi casi ogni anno (31,6%)

3.665 nuovi casi ogni anno (31,6%) Colon-retto: 1.597 casi (13,5%)

1.597 casi (13,5%) Polmone: 758 casi (6,5%)

758 casi (6,5%) Corpo dell’utero: circa 677 casi (5,8%)

circa 677 casi (5,8%) Tiroide: 642 casi (5,5%)

Il tumore alla mammella rimane il più diffuso tra le donne, sottolineando l’importanza di campagne di screening regolari e accesso facilitato a diagnosi precoci.

L’importanza della prevenzione e dell’innovazione

Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dasoe, sottolinea che nonostante i progressi della ricerca e l’introduzione di trattamenti innovativi come la radioterapia, la chirurgia robotica e le terapie immunitarie, i tumori rimangono una delle principali cause di morte in Sicilia, in parte a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Scalzo evidenzia come il 40% dei tumori potrebbe essere evitato adottando stili di vita sani, che includano alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e riduzione del consumo di alcol e tabacco. Investire nella prevenzione permette non solo di ridurre i casi di tumore, ma anche di generare risorse da destinare a ricerca e nuove terapie.