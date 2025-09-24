Venerdì 26 settembre 2025, Catania ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla divulgazione scientifica. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto europeo SHARPER (Sharing Researchers’ Passion for Education and Rights), sostenuto dalla Commissione Europea e ormai punto di riferimento per il dialogo tra scienza e cittadini.

La manifestazione in Italia e in Sicilia

Saranno 15 le città coinvolte in Italia, tra cui Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. Anche Catania è pronta a fare la sua parte, offrendo un ricco programma di attività che si svilupperanno in tre poli principali: Città della Scienza, Piazza Università e Palazzo Platamone.

Un programma pensato per tutte le età

Talk, dimostrazioni, giochi, laboratori, spettacoli ed esperimenti dal vivo: sono quasi 200 gli eventi in calendario, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e curiosi di tutte le età. Alle 16.30 si aprirà il pomeriggio con attività interattive, come una escape room scientifica e le visite al planetario dello Science Center. In serata la festa della scienza continuerà in centro città con mini-talk, esperimenti e performance divulgative.

Collaborazioni e partenariati locali

La manifestazione catanese è resa possibile da un ampio lavoro di squadra che coinvolge tutti i dipartimenti dell’Università di Catania, enti di ricerca come INAF, INFN, INGV, CNR e associazioni culturali del territorio. Importante anche il contributo delle imprese, grazie alla collaborazione con Confindustria Catania, Ragusa e Siracusa, che porteranno negli stand alcune tra le aziende più attive del territorio.

Evento speciale su sostenibilità e innovazione

A partire dalle 21, il Palazzo della Cultura ospiterà la tavola rotonda “Sostenibilità è Futuro: Ricerca e Innovazione per il Territorio”, moderata dalla giornalista di Rai Radio2 Sara Zambotti. L’incontro vedrà protagonisti esponenti del mondo accademico e rappresentanti di imprese di primo piano come ST Microelectronics, Pirelli e CNR IMM, per discutere del ruolo strategico di università, ricerca e industria nello sviluppo sostenibile. La serata sarà arricchita da due momenti musicali dal vivo, a testimonianza della dimensione culturale e partecipativa dell’evento.