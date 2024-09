Venerdì 27 settembre 2024 si svolgerà la Sharper Night, un evento di grande rilevanza internazionale noto come la Notte Europea dei Ricercatori. Questo evento, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie, è dedicato a facilitare il dialogo tra i ricercatori e i cittadini.

La manifestazione è organizzata sotto il coordinamento dell’impresa sociale Psiquadro e vede la collaborazione di un consorzio composto da diverse istituzioni di prestigio. Partecipano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il centro scientifico Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society e cinque università: Politecnica delle Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo e Università di Perugia.

La Sharper Night a Catania

A Catania, l’evento principale avrà luogo in Piazza Università, dove saranno allestiti 25 stand. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Catania, si aggiungerà anche una serie di stand e dimostrazioni al Cortile Platamone. Qui saranno trattati temi legati alle scienze dure: ingegneria, informatica, matematica e fisica. Inoltre, si terranno una tavola rotonda sulle sfide tecnologiche future e intrattenimenti musicali.

A Città della Scienza, i ricercatori dell’Università di Catania saranno affiancati dalle strutture INFN di Catania, che presenteranno il progetto INFN-Kids e il Centro Siciliano di Fisica Nucleare con laboratori su elettricità, energie alternative e fisica ambientale.

In Piazza Università, il Centro Universitario Teatrale (CUT) proporrà attività performative, mentre a Palazzo Centrale il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane offrirà una mostra delle collezioni universitarie e un’anteprima della mostra per il venticinquennale delle Riserve Naturali, gestite da Unict.

Il programma si ispira a un concetto fondamentale: l’educazione di qualità e l’accesso alla conoscenza come diritti essenziali per tutti. Le attività si concentrano sulle cinque Missioni di Horizon Europe, affrontando sfide cruciali per il futuro dell’Europa e del mondo, come il cambiamento climatico, la lotta contro il cancro, la protezione dei mari e lo sviluppo di progetti sostenibili per le città del futuro.

I progetti nelle altre città italiane

In Italia, l’evento coinvolgerà 15 città: Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. Saranno oltre 800 le attività organizzate, comprendendo eventi dal vivo e online come spettacoli, concerti, visite virtuali e in presenza, workshop, seminari, conferenze, dimostrazioni pratiche e mostre sia fisiche che digitali, giochi e quiz.

I documentari per la Sharper Night

Per il 2024, il canale SHARPER presenterà brevi documentari dalle varie città partecipanti, per raccontare i luoghi della ricerca nel corso dell’anno. Questa iniziativa si ispira alla Maratona SHARPER, che dal 2020 ha potenziato la condivisione online delle esperienze dei ricercatori. I media partner di SHARPER 2024 includono RAI Cultura, Rai Radio3 e Rai Radio Techetè, insieme ad altre testate e emittenti locali coinvolte nell’evento.