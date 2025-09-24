Giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, verrà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica collegata al pozzo dell’impianto denominato Serafica. L’intervento prevede la riparazione di una parte della rete e richiederà lo stop temporaneo del pozzo per consentire ai tecnici di operare in sicurezza.

Zone interessate e riduzione della portata

Acoset s.p.a informa i cittadini che a causa dei lavori, i Comuni di Aci Sant’Antonio, Nicolosi, Pedara e San Pietro Clarenza potrebbero subire riduzioni significative nella fornitura idrica. La portata complessiva subirà un calo di circa 50 litri al secondo, con possibili conseguenze sulla regolarità del servizio nelle ore immediatamente successive all’intervento.

Ripristino e tempi di regolarizzazione

Al termine dei lavori, gli impianti saranno subito riattivati. Tuttavia, la piena regolarizzazione del servizio non sarà immediata: sarà infatti necessario attendere i tempi tecnici per il riempimento dei serbatoi e delle condotte, un processo che potrebbe prolungarsi oltre la fascia oraria del cantiere. I cittadini sono quindi invitati a tenere in considerazione eventuali disagi anche nel corso del pomeriggio.