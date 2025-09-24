Bonus autunno 2025: Il Bonus autunno 2025 rappresenta un pacchetto di misure economiche pensate per sostenere famiglie, lavoratori e imprese in un periodo cruciale dell’anno. Da ottobre, infatti, sono partiti diversi incentivi statali e regionali che toccano settori chiave come lo sport, la mobilità sostenibile e i consumi energetici. In questa guida vedremo quali sono i principali bonus attivi, gli importi previsti e come fare domanda.

Bonus sport 2025: sostegno a famiglie e associazioni

Tra i più attesi c’è il Bonus sport 2025, un aiuto economico che punta a incentivare la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani. Le Regioni stanno predisponendo iniziative locali con contributi destinati sia alle famiglie a basso reddito, per ridurre le spese di iscrizione a palestre e associazioni sportive, sia alle realtà dilettantistiche, con fondi per migliorare impianti e attrezzature.

Il sostegno varia a seconda del territorio, con importi che possono andare da 150 a 500 euro per nucleo familiare.

Bonus auto elettrica: incentivi fino a 11.000 euro

Un’altra misura centrale del Bonus autunno 2025 è rappresentata dal nuovo incentivo per l’acquisto di auto elettriche. Dal mese di ottobre è attivo uno stanziamento complessivo di 597,3 milioni di euro, riservato a cittadini e microimprese.

Gli importi variano in base all’ISEE:

11.000 euro con ISEE fino a 30.000 euro,

9.000 euro con ISEE tra 30.000 e 40.000 euro,

a condizione di rottamare un veicolo fino a Euro 5.

Si tratta di un aiuto concreto per rinnovare il parco auto nazionale e favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Bonus energia e altre agevolazioni regionali

Il Bonus autunno 2025 non si limita a sport e mobilità: diverse Regioni hanno previsto agevolazioni aggiuntive, soprattutto legate al caro bollette e all’efficientamento energetico. Tra le misure spiccano contributi per l’installazione di pannelli solari, sconti in bolletta per le famiglie con ISEE basso e agevolazioni per imprese agricole e artigiane.

Ogni amministrazione locale pubblicherà i bandi con modalità e scadenze specifiche, quindi è fondamentale consultare i siti ufficiali per restare aggiornati.

Come richiedere il Bonus autunno 2025

Le modalità di richiesta variano in base al tipo di agevolazione: per i bonus nazionali (come auto elettrica) le domande si presentano tramite piattaforme ministeriali, mentre per quelli regionali è necessario accedere ai portali dedicati di ciascuna Regione.

In molti casi sarà richiesto lo SPID o la CIE per l’accesso online e l’ISEE aggiornato per calcolare l’importo spettante.