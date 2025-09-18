Concorso Ministero della Cultura: posizioni aperte per bibliotecari, amministrativi e legali nei beni culturali. Nuove opportunità lavorative nel settore dei beni culturali: Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Cultura, ha pubblicato nuovi bandi per l’assunzione di personale in tutta Italia. Le selezioni, aperte fino al 20 settembre 2025, riguardano diversi profili professionali, tra cui bibliotecari, addetti all’amministrazione, specialisti legali e tecnici per la rendicontazione di opere pubbliche. Si tratta di una chance concreta per lavorare a stretto contatto con musei, archivi, biblioteche e uffici tecnici della cultura, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Concorso Ministero della Cultura, di cosa si tratta

A.L.E.S. S.p.A. (Arte Lavoro e Servizi) è una società partecipata al 100% dal Ministero della Cultura. Da oltre 20 anni fornisce supporto tecnico e amministrativo alla gestione dei beni culturali italiani. Le sue attività spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla gestione delle procedure amministrative e progettuali in collaborazione con musei, direzioni generali e soprintendenze.

Con sede a Roma, ma operativa su tutto il territorio nazionale, Ales rappresenta un punto di riferimento per chi desidera un impiego nel mondo della cultura, con un inquadramento professionale solido e prospettive di crescita.

Concorso Ministero della Cultura, tutti i profili ricercati

Le selezioni aperte riguardano 14 bandi di selezione pubblica, rivolti sia a diplomati che a laureati, con contratti inizialmente a tempo determinato ma con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono distribuite in varie regioni italiane.

Ecco i principali profili richiesti:

Bibliotecari : con almeno 24 mesi di esperienza in biblioteche pubbliche o archivi, e titoli specifici in archivistica, biblioteconomia o beni culturali.

: con almeno 24 mesi di esperienza in biblioteche pubbliche o archivi, e titoli specifici in archivistica, biblioteconomia o beni culturali. Addetti amministrativi contabili : con diploma o laurea in Economia e comprovata esperienza in ambito contabile e amministrativo.

: con diploma o laurea in Economia e comprovata esperienza in ambito contabile e amministrativo. Specialisti legali area amministrativa : laureati in Giurisprudenza, con esperienza nel diritto amministrativo, maturata in aziende o studi legali.

: laureati in Giurisprudenza, con esperienza nel diritto amministrativo, maturata in aziende o studi legali. Addetti alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche : laureati in Architettura o Ingegneria edile, iscritti all’albo, con esperienza a supporto della PA.

: laureati in Architettura o Ingegneria edile, iscritti all’albo, con esperienza a supporto della PA. Operatori amministrativi contabilità e bilancio : esperti in software contabili e nella gestione di bilanci pubblici.

: esperti in software contabili e nella gestione di bilanci pubblici. Addetti gare e appalti: con esperienza in procedure pubbliche, preferibilmente già maturata in contesti legati alla pubblica amministrazione.

Concorso Ministero della Cultura, come candidarsi

Per partecipare alla selezione, non è previsto un concorso pubblico nel senso classico, ma una valutazione curricolare e un colloquio tecnico-motivazionale. La procedura include:

screening del curriculum vitae in base ai requisiti specifici per ciascun profilo. colloquio conoscitivo per approfondire esperienze, competenze, motivazioni e attitudini personali.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online, tramite la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Ales S.p.A.. I candidati dovranno selezionare il profilo di interesse e seguire le istruzioni per l’invio della domanda.

Attenzione: è consigliabile disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto le comunicazioni con i candidati possono avvenire anche tramite questo canale.