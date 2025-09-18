Nuovi voli diretti in partenza dall’aeroporto di Catania! Si amplia il pacchetto di collegamenti internazionali. È stata aggiunta una nuova tratta: il Nord America! Secondo quanto emerso, a partire dal 4 giugno 2026, Air Canada attiverà un volo diretto per Montréal, operativo tre volte a settimana durante tutta la stagione estiva.

L’annuncio segna un’importante novità per quanto concerne i collegamenti tra la Sicilia e il continente nordamericano, offrendo così a tutti i viaggiatori siciliani un volo diretto verso una delle metropoli più vivaci è molto culturale del Canada. D’altra parte, il nuovo volo diretto, aiuterà il turismo a crescere! Il nuovo collegamento, infatti, agevolerà l’arrivo sull’isola di turisti e viaggiatori provenienti dal Canada o da altri hub nordamericani.

La Sicilia, sempre più internazionale

Un nuovo collegamento che rende la nostra Sicilia sempre più internazionale! A dir la sua Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società che gestisce lo scalo etneo: “la nuova rotta Catania–Montréal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione. Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le profonde relazioni culturali tra le due comunità“.

L’ingresso di Air Canada rientra in un piano più ampio di espansione internazionale dell’aeroporto di Catania, che ha già compiuto passi importanti in questa direzione con l’avvio, lo scorso anno, del volo diretto per New York operato da Delta Air Lines. “Siamo orgogliosi di attrarre partner globali di primo livello – ha aggiunto Torrisi – e di contribuire allo sviluppo economico del territorio, offrendo nuove opportunità anche alle imprese locali che guardano ai mercati nordamericani”.