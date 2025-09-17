Bonus studenti: per il 2025 saranno attivi diversi bonus studenti buona serie di agevolazioni delicate a tutti gli studenti e non solo a quelli universitari. Si ricorda che nel caso di studenti minorenni dovranno essere le famiglie a richiedere i diversi bonus. nel caso gli studenti maggiorenni saranno gli stessi a poter presentare domanda in autonomia entro determinate soglie di ISEE. Di seguito tutte le agevolazioni a cui poter accedere e fare richiesta per il nuovo anno scolastico.

Bonus studenti universitari 2025

Prima agevolazioni ai quali gli universitari potranno accedere sarà la no tax area universitaria, che prevede l’esonero totale del pagamento e contributo annuo di iscrizione per gli studenti con un ISEE fino a 22.000 euro. Include anche un esonero parziale per chi ha un ISEE tra 22.000 30.000 euro, con riduzioni dall’80% al 10% in base alla fascia di reddito. Inoltre, il Ministero dell’Università e della Ricerca aggiorna periodicamente le nuove disponibilità di posti letto destinati agli studenti universitari nelle diverse Regioni italiane. Ma in questo caso per ottenere tutti i dettagli e i requisiti di accesso sarà necessario consultare i siti del diritto allo studio della Regione di riferimento. A questo si aggiunge il bonus studenti universitari fuori sede una detrazione spettante per l’affitto sostenuto dagli universitari in un comune diverso da quello di residenza con una distanza di almeno 100 km.

Bonus studenti, le agevolazioni scolastiche

Anche per il 2025 saranno presenti diversi bonus per l’acquisto di libri scolastici. Gli importi e le modalità cambiano di Regione in Regione e il contributo potrà essere erogato sotto forma di voucher, rimborso o agevolazione economica. Sempre nel 2025, e per i nati nel 2006, si potrà richiedere la Carta Cultura e Merito. Agevolazione destinata ai neo diciottenni e dell’importo di 500 euro. Inoltre, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie potranno richiedere la carta dello studente. Non si tratta di un contributo economico ma di agevolazioni per tutti i servizi legati al mondo della cultura.

Bonus studenti, le diverse detrazioni fiscali.

Nel modello 730 del 2025 sono attive tutti una detrazioni per le spese scolastiche. Da quest’anno è prevista la soglia massima di detraibili da 800 € a 1.000 € annui per ogni studente. La detrazione fiscale nel modello 730 riguarda anche tutte le spese affrontate per chi frequenta le università private. Tale detrazione aspetta a chi ha un reddito fino a 120.000 euro.

Nel 2025 sarà ancora attivo il bonus psicologo per tutti gli studenti. A questo si aggiungono le agevolazioni pensate per sostenere le spese per il trasporto pubblico.