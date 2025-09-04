Bonus trasporti 2025: Nel 2025, molte Regioni italiane hanno deciso di confermare o ampliare il Bonus trasporti 2025, una misura pensata per favorire la mobilità sostenibile e alleggerire i costi del trasporto pubblico per studenti, giovani, famiglie e categorie fragili.

L’obiettivo è duplice: incentivare l’uso dei mezzi pubblici, riducendo traffico ed emissioni inquinanti, e rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani per chi studia, lavora o cerca occupazione.

Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia: incentivi alla formazione e agli studenti

In Trentino-Alto Adige, i disoccupati o sospesi dal lavoro che partecipano a corsi di formazione organizzati da enti pubblici possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali, per gli spostamenti casa-sede del corso. L’iniziativa è valida solo se la formazione dura almeno una settimana.

Il Friuli-Venezia Giulia, invece, conferma lo sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici annuali per gli studenti residenti, garantendo un risparmio significativo alle famiglie durante l’anno scolastico.

Nord-Ovest: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta offre viaggi gratuiti agli over 65 con ISEE sotto i 20.000 euro e sconti progressivi a chi ha redditi superiori. Gli studenti universitari possono ottenere riduzioni fino al 75%, anche con ISEE elevato.

In Piemonte, chi utilizza esclusivamente mezzi ecologici (tram, autobus elettrici, treni a basse emissioni) ottiene il 50% di sconto sugli abbonamenti, a patto che i viaggi siano tracciati digitalmente.

La Liguria garantisce trasporto gratuito a tutti i minori di 19 anni e ai residenti delle Cinque Terre. Gli studenti fino a 26 anni usufruiscono invece di uno sconto del 50%.

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: viaggi gratis per i più giovani

La Lombardia conferma il programma “Dote Trasporti 2025”, che prevede viaggi gratuiti per studenti dai 18 ai 26 anni e riduzioni per famiglie e residenti nelle aree periferiche.

Il Veneto introduce uno sconto del 50% sugli abbonamenti per giovani dai 18 ai 30 anni, esteso anche ai turisti, favorendo così la mobilità e il turismo sostenibile.

In Emilia-Romagna, viene confermato “Salta su”: studenti residenti con ISEE fino a 30.000 euro possono viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali, dalla scuola primaria fino ai centri di formazione professionale.

Centro Italia: Lazio, Toscana, Marche e Umbria

Nel Lazio, i giovani dai 16 ai 25 anni possono viaggiare gratis per un mese grazie all’app “Bella X Noi”, valida fino al 15 settembre 2025. A Roma è previsto anche un “Bonus Sharing” da 100 euro per la mobilità condivisa.

La Toscana offre trasporti gratuiti a tutti gli under 18 e sconti del 50% per universitari fino a 26 anni.

Le Marche garantiscono agevolazioni agli under 26 e agli over 65 con basso reddito, con riduzioni fino al 70% per gli studenti universitari.

In Umbria, gli studenti con ISEE sotto i 28.000 euro ottengono sconti fino al 60%, mentre i pendolari a basso reddito possono richiedere riduzioni su abbonamenti mensili e annuali.

Sud e Isole: agevolazioni per studenti e lavoratori

La Campania propone sconti estivi del 30% per giovani fino a 35 anni e un bonus annuale per studenti dagli 11 ai 26 anni con ISEE fino a 35.000 euro.

In Sicilia La Regione ha attivato un bonus trasporti per studenti con ISEE fino a 30.000 euro, valido per bus, treni e traghetti regionali. Inoltre, i giovani lavoratori tra i 18 e i 35 anni possono accedere a sconti del 30-40% sugli abbonamenti annuali.

In Calabria, riduzioni significative per studenti e over 65 con basso reddito, mentre la Sicilia introduce un bonus per studenti e sconti del 30-40% per giovani lavoratori tra i 18 e i 35 anni.

La Sardegna prevede sconti del 50% per studenti con ISEE basso e agevolazioni dedicate ai residenti delle aree interne meno servite dai mezzi pubblici.

Infine, Basilicata e Molise offrono sconti fino al 50% per studenti e gratuità per categorie fragili come disabili e anziani con reddito basso.