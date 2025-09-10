Concorsi pubblici: durante questa seconda settimana di settembre si avvicinano diverse scadenze per poter presentare domande numerosi concorsi pubblici ancora attivi. I bandi sono aperti a diplomati e laureati, e anche a chi possiede un diploma di scuola media. Nella maggior parte dei casi o nelle richieste esperienza pregressa. Inoltre, i bandi non prevedono particolari limite d’età ad eccezione di requisito di essere maggiorenni! Di seguito tutti i bandi ancora attivi ai quali poter inviare domanda.

Concorsi pubblici, Agenzia Cybersicurezza Nazionale

È stato recentemente pubblicato un nuovo concorso pubblico da parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), finalizzato all’assunzione di 90 esperti. Il bando prevede contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno, ed è rivolto a laureati in ambito tecnico-scientifico, interessati a lavorare in un settore strategico come quello della sicurezza informatica. Le nuove figure selezionate saranno inserite in diversi ambiti dell’agenzia e contribuiranno alla protezione delle infrastrutture digitali del Paese. Si tratta di un’opportunità importante per chi possiede competenze in informatica, ingegneria, matematica, data science o in altri settori affini alla cybersicurezza .Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato ai concorsi pubblici. Si ricorda che la scadenza per inviare la candidatura è fissata all’11 settembre 2025.

Concorsi pubblici, INPS medici fiscali

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha avviato una selezione pubblica per l’individuazione di 105 Medici di medicina fiscale da destinare alle proprie Strutture territoriali. La procedura di assunzione è rivolta a tutti i professionisti i quali si occuperanno di svolgere i diversi incarichi di medicina fiscale nell’ambito delle verifiche dello Stato di salute dei lavoratori assenti per malattia. In questo caso la domanda di partecipazione dovrà essere inviata in via telematica e attraverso il portale Inps entro la giornata odierna, 10 settembre 2025.

Concorsi pubblici, allievi agenti della Polizia Penitenziaria

È stato recentemente indetto un concorso pubblico volto all’assunzione di 653 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. La selezione è rivolta sia ai cittadini civili sia ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata (VFP1 e VFP4). Per partecipare è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o, in alcuni casi, della licenza media, a seconda della categoria di appartenenza. Questo caso le il termine per l’invio delle candidature è fissato al 12 settembre 2025.