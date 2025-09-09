Ritorna in città la notte europea dei ricercatori! Il tanto atteso evento si svolgerà a Catania il 26 settembre 2025, sarà una serata ricca di spettacoli, seminari, laboratori e stand a tema scientifico.

Sharper 2025, per quest’anno coinvolgerà ben 15 città italiane: Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. L’intero progetto è coordinato dall’impresa sociale Psiquadro e vede la partecipazione di un consorzio formato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dal centro della scienza Immaginario Scientifico, dall’associazione Observa Science in Society, e da cinque università: Politecnica delle Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo e Università di Perugia.

Gli altri eventi in programma

Non solo una notte dedicate alle scienze, ma una serie di eventi e convegni da poter seguire comodamente da casa in modalità online. Il calendario prevede per giorno 25 settembre, diversi convegni di Sumo Science, nello specifico:

9:30, Architecture vs Semiotica

10:30, Ecologia e Biologia Marina vs Chimica Inorganica,

12:00, Finalissima Marie Curie Championship

Il 26 settembre, invece, sono in programma:

09:00, Fisica della materia vs Tossicologia Forense

10:30, Biologia Marina vs Neuroradiologia

12:00, Finalissima Torneo Sharper Edition

L’evento conclusivo

L’evento conclusivo si terrà sabato 27 settembre presso il Teatro del Pavone di Perugia che ospiterà la tanto attesa finale italiana di #FameLab.Durante la serata, i quindici concorrenti provenienti da tutta Italia si sfideranno per conquistare il titolo di campione nazionale 2025.Il vincitore di questa competizione rappresenterà l’Italia alla finale internazionale, che si terrà nell’ambito del prestigioso Cheltenham Science Festival, uno degli appuntamenti più importanti nel panorama mondiale della scienza e della cultura.

Si ricorda che l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale!